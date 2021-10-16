Казань и Апастово заняли призовые места в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Два муниципальных образования Республики Татарстан — Казань и Апастовский район — вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по направлениям, курируемым Минстроем РФ. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Казань заняла второе место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений („умный город“)». Всего было подано 95 заявок из 39 субъектов страны.

Апастово также стало вторым в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». В этой номинации жюри рассмотрело 262 заявки.

«Татарстан в очередной раз подтвердил свой статус территории, на которой внедряются самые современные технологии и решения», — отметил Алексей Фролов.