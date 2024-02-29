Казань и Альметьевск первыми услышат цикл концертов Струнного квартета имени Жиганова

Молодой коллектив, образованный в 2022 году Струнный квартет имени Жиганова, стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему представит в ближайшие два месяца цикл концертов в Казани и Альметьевске. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали инициаторы проекта.

В каждом городе будут представлены четыре концертных программы цикла «Возрождение. Новый век»: «История одинокой жизни» (Чайковский и Бородин), «Милли уйлану» (Еникеев, Ахметов, Ахиярова, Низамов), «Reflections — отражения» (Стравинский, Пендерецкий, Барток, Шульгоф) и «Французский импрессионизм» (Дебюсси и Равель).

«Струнный квартет — это особый и уникальный жанр академической музыки, один из сложных. Приятно констатировать, что данный проект будет у нас реализован. Министерство культуры Татарстана поддержало данный проект на конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив в части предоставления площадок. Авторы к этому проекту, я знаю, очень долго шли — путь этот был тернист. Здесь надо отдать должное Сергею Пономареву как организатору, который, несмотря ни на что и вопреки многому, добился этой цели. Я думаю, что это только начало длинного пути и у этого проекта обязательно будет продолжение», — сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Заявка на грант с идеей камерных концертов струнного квартета подавалась трижды, констатировал виолончелист, артист оркестра Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, руководитель проекта «Возрождение. Новый век» Сергей Пономарев. Наконец инициаторам удалось убедить экспертов в состоятельности идеи.

«Концерты будут проходить с 10 марта по 24 мая. Они будут проходить в Культурном центре Пушкина и Доме дружбы народов в Казани и в Альметьевске в ДК „Нефтьче”. В итоге восемь концертов, четыре программы. Русский стиль, „Милли уйлану” — татарская программа, „Reflections — отражения” — музыка, посвященная ХХ веку, и французский импрессионизм. Помимо концертов проходит конкурс произведений современных композиторов, специально написанных для струнного квартета. Будут также четыре мастер-класса — в Казани, в музыкальном училище имени Аухадеева, и в Альметьевске, в училище имени Яруллина», — анонсировал Пономарев.

Как уточнил корреспондент информагентства у организаторов проекта «Возрождение. Новый век», заявки в формате аудиофайлов на конкурс композиторов «Национальная музыка для струнного квартета» принимались с 23 января. Поступило 14 заявок, которые будут отслушаны жюри до 15 марта. Два признанных лучшими сочинения Струнный квартет имени Жиганова исполнит в концертных программах «Милли уйлану»: в Казани — в Доме дружбы народов 22 марта, в Альметьевске — в ДК «Нефтьче» 5 апреля.

Объявленный конкурс, подчеркнул Эльмир Низамов, композитор нового поколения, сам автор трех струнных квартетов, заслуженный деятель искусств Татарстана, доцент, заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории и член жюри конкурса, — это возможность композиторам звучать, молодым композиторам — заявлять о себе.

«Струнный квартет — это основа основ становления любого композитора, потому что когда композитор учится и осваивает камерные жанры, струнный квартет стоит особняком. С одной стороны, потому что это очень сложный жанр: эти инструменты могут практически всё, и в этом самая большая сложность для композитора. Вроде бы очень большой арсенал, но при этом не утонуть в нем, высказаться, найти нестандартные решения всегда непросто. Струнный квартет — это первая ступень к большому оркестру, и, конечно, это очень важная стезя. Я вижу большой положительный знак в том, что начала виднеться камерная музыка. Она всегда была, но в рамках консерватории, учебного процесса. Массовый зритель больше привык к крупным формам — симфонический оркестр, оперный театр. Здорово, что теперь у нас в Татарстане есть целый спектр камерной музыки», — сказал Низамов.

Главная задача камерных струнных концертов проекта «Возрождение. Новый век» — подстегнуть к написанию новых сочинений в области камерной музыки, обратила внимание заведующая литературной частью Театра оперы и балета имени Джалиля Жанна Мельникова.