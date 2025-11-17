Казань готовит первую в России выставку-конференцию о пастилье – технике лепного рельефа

В главном здании Музея ИЗО Татарстана 18 ноября состоится первая в России научная конференция, посвященная декорированию предметов искусства в технике лепного рельефа по дереву или пастильи. Форум будет международным, с участием специалистов как из России, так и из Великобритании, Италии и Германии: им первым предстоит увидеть два уникальных для России и Татарстана экспоната конца XVII – первой половины XVIII века из пастильи. Это икона «Царь Царем» и венец с образа Спаса Нерукотворного. С 19 ноября выставка будет доступна для посетителей.

«Насколько нам известно, в музеях Казани лишь два церковных предмета, украшенных в технике пастильи. Икона «Царь Царем» создана в 1680-е – начало 1700-х годов. Венец – конца XVII – первой половины XVIII века. Также экспонируем икону Спаса Нерукотворного, чтобы зрители могли представить венец в соединении с ней. Иконы сравнительно больших размеров, не аналойные, поскольку происходят из Троицкой церкви женского Иоанно-Предтеченского монастыря в Свияжске. Помимо оригинальных произведений на выставке можно увидеть исторические фотографии, связанные с историей бытования памятников», – рассказала «Татар-информу» куратор выставки, старший научный сотрудник Музея ИЗО Татарстана Оксана Лысенко.

Как можно догадаться из названия, родина этого способа декорирования – Италия. Лепниной по дереву, которую потом подкрашивали, с XII века дополняли сундуки для одежды, шкатулки и массивные рамы картин (икон) и их сами. С XIII века, в эпоху Крестовых походов, пастилья стала широко использоваться иконописцами Кипра и Синая. Особенно популярной она стала в Италии в XIV – XVI веках – с ее помощью имитировали резьбу по дереву, по кости и литье по металлу.

Русские иконописцы технику пастильи позаимствовали у западноевропейских мастеров лишь в XVI веке, начав украшать лики рельефным орнаментом из левкаса. И все же вплоть до XIX века этот прием в России применялся мало. В музейных и частных собраниях иконы, украшенные пастильей, – редкость. К тому же такой декор был очень хрупким, поэтому в целом в мире не так много сохранилось предметов, для создания которых мастера использовали пастилью. Однако экспонаты с примерами пастильи есть, например, в Эрмитаже и Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Венец с образа Спаса Нерукотворного будет экспонироваться впервые – многие десятилетия он находился в аварийном состоянии. Его научную реставрацию, сообщили информагентству в музее, выполнил заведующий отделом реставрации темперной живописи Музея ИЗО Татарстана Рустем Садыков. Работа длилась почти год.

«На конференции ученые расскажут об исследовании произведений, украшенных пастильей, поделятся научными наработками, атрибуциями; расскажут об особенностях техники и материалов. Словом, доклады реставраторов будут посвящены специфике работы с произведениями, украшенными пастильей. А выставка даст возможность участникам конференции, как и широкой публике, познакомиться с редкими памятниками из собрания нашего музея», – отметила Оксана Лысенко.

В постоянную экспозицию древне-русского искусства в Музее ИЗО Татарстана икона «Царь Царем» и венец с образа Спаса Нерукотворного не войдут. Дата завершения выставки «Пастилья в убранстве священных образов» не определена, так что желающим увидеть эти памятники лучше предусмотрительно не откладывать визит в музей.