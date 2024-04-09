Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань готовит номера класса люкс к саммиту БРИКС
В этом году столица Татарстана примет саммит БРИКС. Как туристическая отрасль республики готовится к этому крупномасштабному событию, рассказал сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ, председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
«Идет подготовка гостиниц, нам нужно создать нужное количество номеров повышенной комфортности и люксов, чтобы принять такое количество делегаций высокого уровня. Сейчас отели в эту работу включены, проводятся работы по ремонту и перепланировке. Уверен, что мы достойно сможем подготовить номерной фонд», — сказал он.
Кроме того, ведутся работы по подготовке персонала.
«Событий такого уровня в Татарстане еще не было. Нам важно знать традиции и культурные особенности тех стран, представители которых к нам приедут. Мы должны быть готовы встретить, разместить и обслужить гостя из любой страны, с любой культурой и мировоззрением», — подчеркнул Иванов.
Кроме того, ведется подготовка экскурсоводов, владеющих иностранными языками. Также будет уделено должное внимание качеству питания и разнообразию блюд во время самого мероприятия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»