Казань готовит номера класса люкс к саммиту БРИКС

В этом году столица Татарстана примет саммит БРИКС. Как туристическая отрасль республики готовится к этому крупномасштабному событию, рассказал сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ, председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Идет подготовка гостиниц, нам нужно создать нужное количество номеров повышенной комфортности и люксов, чтобы принять такое количество делегаций высокого уровня. Сейчас отели в эту работу включены, проводятся работы по ремонту и перепланировке. Уверен, что мы достойно сможем подготовить номерной фонд», — сказал он.

Кроме того, ведутся работы по подготовке персонала.

«Событий такого уровня в Татарстане еще не было. Нам важно знать традиции и культурные особенности тех стран, представители которых к нам приедут. Мы должны быть готовы встретить, разместить и обслужить гостя из любой страны, с любой культурой и мировоззрением», — подчеркнул Иванов.

Кроме того, ведется подготовка экскурсоводов, владеющих иностранными языками. Также будет уделено должное внимание качеству питания и разнообразию блюд во время самого мероприятия.