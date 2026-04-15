Казань готова провести мировые старты по водным видам: готовы ли в World Aquatics

Наряду с новостью о снятии санкций Международной федерацией водных видов спорта с российских и белорусских спортсменов, в Татарстане выразили готовность принять мировые старты у себя. В чем заключается главная значимость данного решения для российского спорта в целом и Татарстана в частности - в материале «ТИ-Спорта».





Леонов о проведении международных соревнований по водным видам спорта: «Казань готова»

В Татарстане оперативно отреагировали на решение World Aquatics (Международной федерации водных видов спорта) о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что у республики налажены отношения с мировой и европейской организациями, а также Федерацией водных видов спорта России. Так что в Казани планируют возобновить переговоры и готовы принять соревнования самого высокого уровня.

«У нас прекрасные отношения с руководством и World Aquatics, European Aquatics, а также с Федерацией водных видов спорта России. Будем стараться возобновить переговоры, если такая возможность будет. Казань готова, у нас есть опыт проведения крупных соревнований, мы ежегодно проводили этапы Кубка мира по всем водным видам спорта. Это будет совместное решение с нашим федеральным Министерством, Олимпийским комитетом России и руководством республики» - приводит слова Леонова пресс-служба Министерства спорта РТ.

Накануне World Aquatics объявила о восстановлении статуса федераций водных видов спорта России и Белоруссии. В период политических конфликтов организация больше не будет санкционировать российских и белорусских спортсменов и допускает до международных соренований с собственной символикой.

«За последние три World Aquatics и Aquatics Integrity Unit (AQIU) успешно добились того, чтобы конфликты не влияли на проведение спортивных соревнований. Мы полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могут мирно соревноваться друг с другом», - приводит слова президента Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам пресс-служба организации.

«У республики есть опыт, инфраструктура и понимание, как проводить международные соревнования на высоком уровне»

О важности возвращения россиян и белорусов на мировые первенства высказался Президент Федерации прыжков в воду РТ Ефим Климов. Он также выделил значимость сигнала для республики в данном отношении и подчеркнул опыт Татарстана в проведении крупных соревнований.

«Для Татарстана это тоже значимый сигнал: у республики есть опыт, инфраструктура и понимание, как проводить международные соревнования на высоком уровне, и при появлении такой возможности мы готовы к этой работе.

Возвращение наших спортсменов с флагом и гимном на международные соревнования - это принципиально важный шаг. Спортсмен должен представлять свою страну полноценно, а не в урезанном формате», - сказал Климов «ТИ-Спорту».

Ближайший значимый турнир в этом году – чемпионат Европы, который пройдет во Франции летом 2026 года. В нем примут участие самые топовые спортсмены из России. В том числе Никита Шлейхер, Руслан Терновой, Юлия Ефимова, Евгений Чикунова, Климент Колесников, Илья Бородин и другие.

Прыгун в воду Шлейхер: «Будем стараться, чтобы гимн играл на пьедестале»

Двукратный чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, многократный чемпион России и вице-президент федерации по прыжкам в воду РТ Никита Шлейхер выразил радость в связи с последней новостью.

«Рады! Будем стараться, чтобы гимн играл на пьедестале», - заявил как всегда кратко и лаконично Шлейхер редакции «ТИ-Спорта».

Напомним, что во время чемпионате мира-2025 по водным видам спорта в Сингапуре Никита Шлейхер в паре с Русланом Терновым выступал в нейтральном статусе и завоевал «серебро» в синхронных прыжках с 10-метровой вышки (428,7 баллов). Российским спортсменам тогда не хватило всего 0,93 балла до первого места. В общем медальном зачете спортсмены из России оказались на четвертом месте (6 – золото, 8 – серебро, 4 – бронза).

Мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан и старший тренер сборной РТ по прыжкам в воду - Павел Муякин также подчеркнул важность решения World Aquatics.

«Данное решение является для нас очень важным. Целиком и полностью поддерживаю нашего бойца смешанных единоборств Петра Яна, который считает, что выступать в нейтральном статусе без флага и гимна - зашкварно. Это обезличивает не только наш спорт, но и нашу страну», - считает Муякин.

Возвращение россиян на мировую арену – важный шаг. В российской сборной конкурентный состав во всех видах

Напомним, что первое потепление произошло еще в 2025 году, когда российские и белорусские спортсмены приняли участие в нескольких крупных соревнованиях в нейтральном статусе. Тогда в World Aquatics убедились, что представители этих стран действительно не предоставляют никакой угрозы.

Теперь без ограничений россияне и белорусы смогут выступить в нескольких видах: в плавании, синхронном плавании, хай-дайвинге, прыжках в воду и водному поло. По последним, к слову, решение о допуске международной федерации было принято еще в январе 2026 года. Кроме того, полноценный допуск есть еще у двух федераций – тхэквондо и дзюдо.

Однако для того, чтобы принять участие в мировых стартах, россиянам потребуется для начала пройти ряд допинг-тестов и отобраться по спортивному принципу. Таковы условия абсолютно для всех участников международных соревнований.

Отметим, что водные виды спорта занимают значимую роль в Олимпийских дисциплинах. В летних Играх треть наград разыгрывается именно в бассейне. В сборной России конкурентный состав представлен практически во всех видах.

Расписание взрослых значимых соревнований по водным видам спорта в 2026 году

21-26 апреля - Кубок мира по водному поло среди женщин (Мальта)

1-3 мая - Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду (Китай)

1-3 мая - Кубок мира по синхронному плаванию (Китай)

16-17 мая - чемпионат мира среди юниоров по хай-дайвингу (США)

25 июля - 8 августа - чемпионат Европы по водным видам спорта (Франция)

1-17 октября - этапы Кубка мира по плаванию –(Азербайджан, Узбекистан, Казахстан)

1-6 декабря - чемпионат мира по плаванию на короткой воде (Китай).