Казань глазами царей и императоров: 31 мая в городе пройдет историческая экскурсия

31 мая в столице Татарстана пройдет экскурсия «Цари в Казани». Жителям и гостям города расскажут о строительстве Гостиного двора, покажут городскую панораму с высоты Петропавловского собора и проведут во дворик Казанского университета. Об этом сообщается в официальном сообществе города во «ВКонтакте».

«История нашего города тесно связана с именами российских императоров. Многие были здесь, а кто-то даже несколько раз. Так, в конце мая 300 лет назад Казань посетил император Петр I», — говорится в сообщении.

Во время экскурсии расскажут, что видели цари и императоры, посещая Казань, как город и губерния менялись после визитов венценосных особ. Участников будет сопровождать экскурсовод Лилия Калимуллина.

Мероприятие стартует в 18.30. Для записи необходимо отправить сообщение на странице сообщества и указать, фамилию, имя, номер телефона. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.