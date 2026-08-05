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На главную ТИ-Спорт 5 августа 2026 09:01

«Казань этого не заслуживает»: Артига извинился за разгром от «Родины»

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«Казань этого не заслуживает»: Артига извинился за разгром от «Родины»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал игру своей команды постыдной после поражения от «Родины» со счетом 0:5 в Кубке России.

На пресс-конференции главный тренер казанцев принес извинения болельщикам и жителям города. «Единственное, что мы должны сегодня сказать, – это принести извинения жителям Казани и болельщикам. Все, что мы сегодня показали, — Казань этого не заслуживает», — заявил специалист.

Артига признал, что итоговый счет — не следствие тактических просчетов, а проблема в отношении к делу. «90 минут были постыдными, поэтому тут не футбольные, не тактические вопросы. Неуместно их обсуждать, когда счет 5:0. Это вопрос прежде всего отношения к работе, отношения к своей профессии, отношения к футболу», — сказал наставник.

«Моя цель — добиться чего-то серьезного. Именно это озвучил команде. Мы серьезно нацелены на путь в Кубке. Но, похоже, я не достучался до ребят. Кубок для меня не товарищеский турнир», — цитирует Артигу «Чемпионат».

9 августа в 20:30 «Рубин» примет «Оренбург» на «Ак Барс Арене».

#рубин казань #футбол
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