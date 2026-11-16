«Казань - это мой дом». Илья Сафонов — о возвращении в «Ак Барс»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Илья Сафонов поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Ак Барсом». Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2029 года.

«Испытываю положительные эмоции. Всегда говорил и буду говорить, что Казань — это мой дом. Я вернулся домой — это классно. Переход произошёл очень быстро. Жду момента, когда вновь выйду на лёд в свитере "Ак Барса"», — приводит слова Сафонова пресс-служба клуба.

Форвард также признался, что из-за разницы в часовых поясах не всегда мог следить за играми команды. «Мог посмотреть один-два периода, но был в курсе всех результатов. Сейчас немного покатаюсь, вспомню казанский лёд. Команда вернётся, и, надеюсь, уже буду тренироваться с ней», — добавил он.

Начало сезона 2026/2027 Сафонов провёл в системе «Ванкувер Кэнакс», выступая за фарм-клуб в АХЛ. Ранее он уже защищал цвета «Ак Барса», проведя 410 матчей и набрав 154 (75+79) очка при показателе полезности «+90».