«Казань – это магнит для молодежи»: в Татарстане проходит архитектурный форум «Казаныш»

Сегодня в экстрим-парке «Урам» стартовал масштабный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Более 1,7 тыс. участников – ведущие архитекторы из разных городов России, девелоперы и застройщики – обсудят, каким должен быть город для молодежи, поговорят о реновации промышленных территорий и представят новые технологии в строительстве.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Город для молодежи – это очень правильный запрос, ведь молодое поколение – это наше сегодня, завтра и будущее. Когда мы изучали 1000-летие Казани – искали ответы на вопросы, куда нам двигаться, где наш тренд, где мы можем получить синергию развития нашего города, – абсолютным выводом всех экспертов было то, что Казань – это образовательный центр. Столица республика стала магнитом сначала для молодежи Поволжья, а потом и для Советского союза, теперь и для дальнего зарубежья», – отметил мэр Ильсур Метшин, открывая форум.

Градоначальник подчеркнул, что свыше половины студентов, приезжающих в Татарстан на обучение, остаются в республике и образуют семьи, становятся активными членами общества, а также создают собственные компании. На форуме в формате диалога прозвучат самые креативные идеи для создания комфортной среды в столице республики.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Моя задача как мэра Казани – сделать город комфортным, благоустроенным, безопасным и чистым, чтобы человек мог на любом уровне себя реализовать. Для нас важно, каким будет город. Спасибо Президенту Татарстана [Рустаму Минниханову], который всегда идёт навстречу пожеланиям молодежи. Мы хотим, чтобы Казань собирала все самое лучшее и передовое», – заявил Метшин.

В течение трёх дней форума «Казаныш» пройдут десятки обсуждений, сессий, круглых столов и воркшопов. Спикеры и участники обсудят, каких молодежных пространств не хватает в Казани, какое жилье привлекает молодых людей и что им необходимо в городе для стремительного роста.

«Казань занимает третье место по комфорту для молодежи. Казалось бы, зачем нужно что-то еще предпринимать. Однако мы специально собрали профессионалов своего дела, чтобы послушать, как создать в городе комфортные условия для самореализации, а также создать мобильность не только в пределах Казани, но и в пределах страны», – подчеркнула главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Она отметила, что для мобильности в городе необходимы развитый общественный транспорт, пешеходная связанность, возможность комфортного и безопасного передвижения, а также развитый речной транспорт. А многие исследования говорят о том, что, если во время учебы человек жил в очень качественной городской среде,он никогда не спуститься по социальной лестнице вниз. Даже наоборот – такие люди усиленно работают для того, что жить ещё лучше.

«Даже если мы сделаем идеальный город, идеальный для мобильного перемещения, мы должны привязать человека к городу. Если у него в этом городе произошли позитивные изменения, он обязательно останется жить. На сегодня идет работа по разработке речного сервиса и транспорта. Для успешного молодого поколения необходимо чтобы наши водные просторы были всем доступны», – заявила Тухватуллина.

Также на форуме поговорят о реновации промышленных территорий, новшествах в архитектуре фасадов, представят новые технологии в строительстве и проектировании. Помимо этого специалисты рассмотрят современные тренды в развитии и благоустройстве территорий, новые типы решений в жилье на стыке архитектуры и маркетинга для молодых семей.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Какое бы великое событие ни провели – это вчерашний день. Вечный двигатель – это талантливые люди, которые здесь сегодня собрались. Главное для нас, чтобы энергия молодежи работала в мирных целях. У нас есть прекрасный опыт Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Именно „Казаныш“ откроет новые возможности и заставит нас подумать, как такие же смелые идеи реализовать в Казани», – поделился Ильсур Метшин.

В работе форума принимают участие известные российские эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и других городов России. «Казаныш» объединил порядка 200 специалистов, среди них – основатель Citymakers Петр Кудрявцев, основатели архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» Александр Цимайло и Николай Ляшенко, главные архитекторы проектного бюро «APEX» Антон Бондаренко и Елена Струговец, основатель бюро GAFA Architects Григориос Гавалидис, руководитель архитектурного бюро Wall Рубен Аракелян и многие другие.

В рамках форума также была организована выставка макетов молодого поколения архитекторов. Так, на обозрение участникам были представлены центр городской продуктивности, общеобразовательная школа с оранжереей, медиатекой и творческим блоком, многофункциональный ЖК с голубятней, библиотекой, творческой мастерской и с фермами для выращивания зелени, разведения грибов, выращивания насекомых.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Отметим, что проекты соединяют разные поколения и дают людям возможность выстроить отношения друг с другом – не просто редкие встречи, а проведение совместного досуга – занятие творчеством или музыкой.

Ключевой целью форума также остается повышение статуса архитектора, улучшение взаимодействия и взаимопонимания между архитекторами, застройщиками, инвесторами и органами местного самоуправления.

Идея мероприятия родилась от острого запроса застройщиков столицы Татарстана на высокопрофессиональные команды специалистов. Впервые «Казаныш» прошел в 2021 году по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. В прошлом году в мероприятии приняли участие более тысячи человек. Главным организатором форума является Институт развития города.