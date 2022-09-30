«Казань единственная, где выставку хотел сам Лагранж»: Кремль представил летопись СССР

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась выставка легенды советского фоторепортажа Владимира Лагранжа (1939-2022). Проект «Улицы Лагранжа» был создан еще при жизни и с активным участием самого фотографа. При его жизни выставка начала колесить по стране, но в январе этого года на 83-м году жизни Владимира Лагранжа не стало.

Знаменитые на всю страну черно-белые «Бабуся», на которой замотанная поверх шубы в шаль стоит девчушка лет двух, «Вратарь» с металлическими тарелками на коленках и привязанной к животу подушкой вместо спортивной защиты, «Голуби мира» с беззаботной группой выпускников на Красной площади – всего 140 фотопроизведений, отпечатанных с авторских негативов и подписанных им на обороте, привезла в Казань московская галерея Люмьер.

«Фотография – это тоже медиа, которое требует внутреннего усилия и эмоционального отклика посмотреть на этот сюжет, остановиться, задуматься. Но нам хотелось показать не только классику, но и сюжеты, которые мы выявили в процессе работы с архивом, поэтому экспозиция дополнена расширенными 90-ми годами. Экспозиция представлена в четырех залах, мы идем от 60-х годов и вплоть до 90-х. Глядя на то, как Владимир Лагранж работал как настоящий фотокорреспондент, на то, какие сюжеты он раскрывал внутри своих кадров, можно проследить, как менялись эпоха за эпохой внутри нашей страны. Ощущается, насколько — мы начинаем с оттепельных 60-х, с абсолютно динамичных, простых сюжетов, где мы видим беспечно отдыхающих детей, свободно проводящих время взрослых, — постепенно тематика начинает усложняться, когда появляются сюжеты, связанные с тяжелым трудом», – рассказала куратор выставки Александра Анисимова.

Часть работ представляет снимки из зарубежных поездок фотографа. Французские корни позволили ему еще в 1965-м выехать в Париж. Во Франции Владимир Лагранж снимает веселых жандармов, вальяжно прогуливающуюся среди дня хорошо одетую француженку-пенсионерку, курьезную сцену со смотрителем музея и даже дом престарелых. Позднее фотовзором Лагранжа были запечатлены жизнь Италии и Англии.

«Самый плодотворный период автора – эпоха 60-х. Переходя в 80-90-е вы, надеюсь, будете ощущать, насколько сильно тематически меняются сюжеты – тот самый тяжелый труд, в том числе женский. Отдельное усиление идет, когда мы показываем серию со съемкой коммунального быта – это та история, которая знакома всем советским гражданам и Владимиру Лагранжу в том числе, потому что он сам когда-то проживал в этих коммуналках. Наша самая сильная ключевая точка – это, конечно, 90-е годы, потому что Владимир Лагранж сумел показать и то, как менялся политический строй внутри нашей страны, и президента, путч 93-го года. Это и талант мастера, и то, что диктовала сама реальность», – подчеркнула куратор.

Исследователи наследия и биографии фотографа знают, что его прабабушка Евгения Петровна Самокиш-Судковская занималась станковой живописью, брала частные уроки у Верещагина, и бабушка Маргарита Руфиновна Судковская-Лагранж была художницей. Последнюю, к слову, можно видеть на одной из картин в главном здании Музея ИЗО РТ – на полотне Бориса Кустодиева «Дама в голубом». Она-то, Маргарита Судковская, и вышла замуж за деда фотографа Владимира Лагранжа.

«Эту выставку мы делали несколько лет вместе с самим Владимиром Лагранжем для площадки Центра фотографии на Красном Октябре. Она проехала уже шесть городов России (Санкт-Петербург, а также города Урала, Сибири, Приволжья) и еще девять площадок ожидают эту выставку. И я хочу сказать: Владимир Лагранж, будучи московским фотографом, не имел пожелания, чтобы его работы выставлялись еще где-то, кроме Москвы. Но единственным городом, в котором он действительно хотел сделать выставку, была Казань. Его не стало, а я себе некую галочку поставила тем, что выставка в Казани все-таки состоялась», – подчеркнула на вернисаже главный куратор Центра фотографии Наталья Литвинская.

В Казани увидеть «Улицы Лагранжа» можно будет до 27 ноября.