Общество 30 августа 2025 09:06

«Казань – душа и сердце благодатной земли»: Ильсур Метшин поздравил с Днем города

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань сегодня отмечает День города. Ей более тысячи лет, за которыми стоят богатая история, самобытная культура и миллионы ярких событий. Сегодня столица Татарстана продолжает меняться вместе с жителями, создавая новые пространства, реализуя проекты и проводя значимые события, отметили в Телеграм-канале мэрии Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с праздником, заявив, что Казань – это «душа и сердце благодатной земли». Он добавил, что с каждым днем город развивается, привлекая все больше гостей.

«Ваша любовь к родной земле, забота и труд, деятельное участие во всех городских программах превратили Казань в один из самых благоустроенных мегаполисов, заложили прочную основу для дальнейшего движения вперед», – подчеркнул Метшин.

