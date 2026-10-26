Kazan Digital Week пройдёт в Казани с 29 по 31 октября – программа форума

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 пройдёт в Казани с 29 по 31 октября. Одно из его направлений – «Цифровые технологии в культуре» – объединит экспертов, практиков и исследователей, работающих на стыке искусства, технологий и креативных индустрий, сообщает Минкульт РТ.

Миссия форума – развивать устойчивую экосистему доверенных цифровых технологий, соединяющую российских и зарубежных партнёров для совместного создания и масштабирования инноваций в ключевых отраслях экономики и госуправления.

Секции направления посвящены разработке и внедрению цифровых решений для создания, сохранения и продвижения культурного наследия, а также трансформации культурных практик в цифровой среде. Участники обсудят синтез сценического искусства с цифровыми медиа и искусственным интеллектом, переосмысление культурных проектов в алгоритмическую эпоху, потенциал нейро-арт-терапии для восстановления ментального здоровья с использованием ИИ и цифровых интерфейсов, влияние ИИ и культурного кода на формирование цифровой моды на границе традиции и инноваций.

Направление ориентировано на представителей учреждений культуры, креативных индустрий, технологических компаний, исследовательских центров и образовательных организаций.

Программа:

29 октября – стратегическая сессия «Пушкинская карта как драйвер цифровизации отрасли» – о влиянии программы на цифровую трансформацию сферы культуры, развитии платформы, технологической готовности учреждений, контроле и противодействии мошенничеству, цифровом продвижении и новых форматах мероприятий.

Секция «Нейро-арт-терапия 2.0: цифровые инструменты в восстановлении ментального здоровья через творчество» – о междисциплинарном диалоге нейронаук, психологии и искусства, применении нейроинтерфейсов и биологической обратной связи, включая создание произведений искусства силой мысли.

30 октября – стратегическая сессия «Цифровая реальность в культуре: инновационные кейсы» — о цифровых платформах, мультимедийных решениях, виртуальных пространствах и инструментах ИИ в работе учреждений культуры.

Стратегическая сессия «Новые формы сторителлинга: культура в эпоху распределённого внимания» — о фрагментарных, интерактивных и мультимедийных историях в соцсетях, играх, подкастах, сериалах, иммерсивных проектах и музейных практиках.

Секция «Цифровизация в туризме» – о платформенных решениях для мониторинга турпотоков, прогнозирования нагрузки на инфраструктуру и взаимодействия региональных команд с бизнесом.

Секция «Event Digital: культурные проекты в эпоху алгоритмов» – об ИИ, голограммах, AR/VR-решениях, мобильных приложениях и цифровом декоре в культурных ивентах.

Продолжение сессии «Цифровая реальность в культуре: инновационные кейсы».

Стратегическая сессия «Цифровая трансформация культурного наследия: новые горизонты глобального обмена» – об оцифровке музейных, архивных и библиотечных коллекций, VR/AR, ИИ и открытых базах данных.

31 октября – секция «Идеи в инвестиции: как творческие инкубаторы и центры прототипирования создают ценность» – о превращении культурных и креативных идей в востребованные продукты и устойчивые бизнес-модели.

Стратегическая сессия «Визуальные коды культуры: от этнодизайна до искусственного интеллекта» – о национальном наследии, орнаментах и художественных образах в дизайне, цифровом искусстве и медиапроектах, а также об этике и сохранении культурной идентичности.