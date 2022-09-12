«Kazan Digital Week» подготовит основу для кадрового резерва ИТ-отрасли

21 сентября в Казани стартует Международный форум «Kazan Digital Week» (KDW). Повестка главного ИТ-форума Татарстана ориентирована на цифровую трансформацию стратегических отраслей, противостояние санкционному давлению, укрепление технологического суверенитета, развитие ИТ-стартапов и подготовку высококвалифицированных кадров. Посетителей ждут масштабная выставка инновационных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования.

В текущих условиях, когда импортонезависимые цифровые технологии стали приоритетом как для государства, так и для бизнеса, KDW позволит участникам выстроить максимально эффективное взаимодействие и совместно искать ответы на глобальные вызовы.

Поиску ответов на актуальные вопросы будет посвящена и образовательная IT-конференция Up!Date, организованная в рамках ИТ-форума при поддержке российского разработчика ПО «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех). Проект реализуется с 2017 года и уже успел стать знаковым событием для татарстанского ИТ-сообщества. В этот раз конференция соберет на своей площадке более 1000 ИТ-специалистов: сотрудников ведущих ИТ-компаний, представителей профильных ведомств и вузов Татарстана. Участников ждут интересные лекции, направленные на углубление профессиональных навыков, плодотворный нетворкинг и вдохновляющая атмосфера. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Подробности и регистрация на сайте мероприятия.

«“Kazan Digital Week” – международный проект, который с каждым годом наращивает деловую и научно-практическую значимость. В рамках форума обсуждаются и воплощаются в жизнь важнейшие инициативы, влияющие на развитие не только ИТ-отрасли, но и всей экономики страны. На полях KDW мы создаем условия для обмена мнениями и решения самых актуальных вопросов, связанных с импортозамещением, импортоопережением, разработкой российского программного обеспечения, суверенитетом баз данных и других актуальных тем. Еще одной приоритетной задачей является подготовка высококвалифицированных кадров. В этом году мы усилили образовательную часть форума IT-конференцией Up!Date 2022, главная цель которой – повышение уровня профессионализма участников и создание основы кадрового резерва ИТ-отрасли», – подчеркнул председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

«“БАРС Груп” уже третий год становится участником Международного форума Kazan Digital Week (KDW). И мы рады, что в Казани появилась такая стратегически важная для жизни страны ИТ-площадка. В рамках KDW мы организуем образовательную IT-конференцию “UP!Date” с выступлением топовых спикеров, где они расскажут о новых вызовах и трендах, которые ждут IT-отрасль. Первая конференция прошла в сентябре 2018 года. Уже тогда мы думали расширить нашу идею и провести конференцию в масштабе всей страны. Спасибо организаторам Kazan Digital Week, которые дали возможность воплотить наши мечты в жизнь на такой прекрасной площадке. Уверены, что благодаря совместным усилиям в будущем “UP!Date” станет мероприятием международного масштаба», – отметил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.