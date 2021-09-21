Минниханов: «Мы наблюдаем увеличение числа специалистов, желающих переехать в Иннополис»

Вопросы цифровизации экономики и госсектора обсудили сегодня на «Казань Экспо» участники форума Kazan Digital Week. Сколько миллиардов приносят ИТ-решения крупным компаниям Татарстана, как будут развивать Иннополис и для чего в Казани строят целый квартал для разработчиков, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

Рустам Минниханов и Максут Шадаев приняли участие в открытии международного форума Kazan Digital Week 2021

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Цифровизация — это прежде всего кадры»

Череду мероприятий Kazan Digital Week начал II отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам «Ворлдскиллс» DigitalSkills-2021. Он проводится среди студентов среднего и высшего образования, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Чемпионат направлен на подготовку кадров для цифровой экономики.

«Мы очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация — это прежде всего люди, это кадры. Можно все построить, но для этого нужно подготовить людей. У нас для этого есть целая программа, система работает, и мы искренне приветствуем всех представителей сегодняшнего чемпионата», — сказал Минниханов.

Сам форум собрал около 10 тыс. участников из 36 стран. Около 4 тыс. человек принимают участие в мероприятиях очно.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил на открытии, что форум проходит при поддержке Правительства РФ. «Цифровизация — это очень важно. Этот [форум] — новая площадка, где мы можем обменяться опытом, показать на что способны», — сказал Минниханов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил на церемонии открытия, что форум будет полезен для развития компаний и технологий.

«Цифровая трансформация заявлена Президентом России как одна из четырех целей национального развития. „Цифра“ сейчас должна в большем объеме внедряться в нашу жизнь, во все отрасли, начиная от здравоохранения, образования, в промышленность, сельское хозяйство. У нас есть топ-10 отраслей, которые у нас находятся в отдельном фокусе. В этом году по ним принята Стратегия цифровой трансформации. Очень важно, чтобы это все осталось не на уровне документов. Очень важно, чтобы это все пошло в жизнь, чтобы новые решения внедрялись», — полагает Шадаев.

Президент РТ и глава Минцифры России осмотрели выставку, где были представлены разработки татарстанских компаний в области ИТ-индустрии Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Росэнергоатом» построит в Иннополисе крупнейший в Поволжье Центр обработки данных

После открытия чемпионата, Президент РТ и глава Минцифры России осмотрели выставку, где были представлены разработки татарстанских компаний в области ИТ-индустрии.

О достижениях в области цифровизации по традиции отчиталась «Татнефть». Представитель компании Азат Лотфуллин доложил Президенту РТ, что «Татнефть» получила эффект от введения ИТ-решений и цифровых двойников в 2020 году в сумме 2,6 млрд рублей. Он также рассказал о проекте по геомеханическому моделированию, который создается совместно с университетом «Иннополис».

«Уникальный функционал, который мы реализовали – это геомеханическое моделирование мелкозалегающих месторождений сверхвязкой нефти в Татарстане, такого нет нигде», - отметил Лутфуллин.

На другом соседнем стенд заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин рассказал о планах концерна построить в Иннополисе Центр обработки данных (ЦОД) федерального уровня стоимостью в 9 млрд рублей.

«Сегодня у „Росэнергоатом“ три ЦОД федерального уровня, мы сооружаем еще пять ЦОД. И мы начинаем строить наш ЦОД в Иннополисе. Мы закончили проектирование, весной начнем строить. Я надеюсь, что через 18 месяцев в Татарстане появится крупнейший в Поволжье ЦОД федерального уровня. Спасибо руководству Татарстана и Иннополиса», — доложил он.

Сергей Мигалин рассказал о планах концерна «Росэнергоатом» построить в Иннополисе Центр обработки данных федерального уровня стоимостью в 9 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам Мигалина, что первый этап строительства стоит порядка 4 млрд рублей. «ЦОД рассчитан на 2 тыс. стоек с возможностью расширения. В целом будет более 9 млрд рублей инвестиций», — уточнил Мигалин.

Один из докладов на выставке представил гендиректор компании «Казань-Телематика» Марсель Нигметзянов. Он рассказал о развитии систем контроля за перемещением грузов по автодорогам Татарстана. Эта компания разработала первую в России безбарьерную систему оплаты проезда по трассам, ее опыт используется не только в нашей республике, но и в других регионах РФ.

Экзаменатор на колесах и мобильное приложение для защиты школ от атак

О внедрении ИТ–решений на выставке рассказали не только компании, но и государственные организации. Например, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал о внедрения ИТ-систем в области охраны здоровья. По его словам, существующие решения позволяют сделать глубокий анализ населения в Казани по возрастной структуре.

«Соответственно, мы понимаем загруженность близлежащих поликлиник, каждая медицинская организация также проанализирована вплоть до свободного кабинета, где мы можем ввести дополнительные штатные единицы. Если же ресурсы исчерпаны, то система автоматически предлагает строительство новой медицинской организации. Это особенно важно, поскольку сегодня идет рост строительства жилищных комплексов, укрупнение жилых застроек. Система планирует до 2025 года наши ресурсы и с точки зрения кадровых решений и с точки зрения строительства новых учреждений», - пояснил Жаворонков.

Ленар Габдурахманов прдставил Президенту Татарстана первый в мире автомобиль, который сам экзаменует водителя Фото: president.tatarstan.ru

А начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов прдставил Президенту Татарстана первый в мире автомобиль, который сам экзаменует водителя. По его словам, курсант автошколы садится за руль, а инспектор с планшетным компьютером располагается рядом на кресле пассажира. «Машина сама оценивает действия водителя. Забыл он включить поворотник, не пропустил пешехода — машина сразу реагирует и выдает ошибку на планшет инспектора. Решение принимает инспектор, но действия водителя контролирует машина», — рассказал Габдурахманов.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» начальник УГИБДД МВД по РТ пояснил, что сейчас машина умеет распознавать 17 ошибок из 37, будет готова ко внедрению примерно через два года и не имеет в мире нет. «Это уникальная разработка. И в России, и за границей тоже таких решений нет», — подчеркнул Габдурахманов.

На выставке Рустаму Минниханову показали и разработки резидентов ИТ-парка Татарстана. В частности, руководителя республики заинтересовало мобильное приложение, которое позволяет оперативно информировать спецслужбы в случае вооруженной атаки на образовательные учреждения.

Разработку Президенту РТ на выставке форума Kazan Digital Week представил автор проекта Сергей Минасян. По его словам, бесплатное приложение предлагается установить на смартфоне каждого преподавателя школы, техникума или вуза. Если педагог слышит выстрелы, он активизирует приложение, и в дежурную часть МВД по РТ поступает сигнал о нападении на образовательную организацию. При этом полицейские знают имя и фамилию преподавателя, место его работы и геолокацию. После чего в образовательное учреждение направляется специально подготовленная вооруженная группа.

«Просьба изучить и подготовить предложение», — отметил Минниханов после презентации ИТ-проекта.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» резидент ИТ-парка пояснил, что мобильное приложение предлагается установить только у преподавателей и только на самый экстренный случай. «Если разобрать вчерашнее происшествие в Перми, то охранник с „тревожной кнопкой“ был убит, а до системы 112 не дозвонились. Хорошо, что рядом оказались сотрудники ДПС, которые обезвредили стрелка. Наше приложение помогло бы оперативнее известить спецслужбы о случившемся», — пояснил Минасян.

Рустами Минниханова заинтересовало мобильное приложение, которое позволяет оперативно информировать спецслужбы в случае вооруженной атаки на образовательные учреждения Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан может поделиться своим опытом развития IT-индустрии

Участников деловой программы во видеосвязи поприветствовал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что Kazan Digital Week-2021 является важнейшим событием Года науки и технологий, объявленного по инициативе Президента России.

«Уже второй год форум собирает экспертов, будущих и настоящих лидеров цифровой трансформации в государственном управлении и бизнесе. Дает возможность обсудить значимые вопросы развития высоких технологий, сверить часы по уже реализуемым проектам и наметить перспективные направления сотрудничества», — сказал Мишустин.

Он выразил уверенность в том, что решения, принятые на полях форума, будут способствовать развитию IT-сферы в России.

Премьер подчеркнул, что не случайно Kazan Digital Week проходит именно в Казани, ведь здесь сконцентрированы учебные заведения, высокотехнологичные производства, технопарки, территории опережающего развития.

«Благодаря форуму республика может поделиться своим опытом развития IT-индустрии», — убежден Мишустин.

Он напомнил, что именно в татарстанском Иннополисе в 2020 году обсуждался первый пакет мер поддержки IT-отрасли, разработанный по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Участников деловой программы во видеосвязи поприветствовал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По словам Мишустина, за последний год около 7 тыс. компаний воспользовались льготами по страховым взносам, более 1 тыс. организаций — преференциями по налогу на прибыль, а еще 3 тыс. смогли сэкономить благодаря льготным условиям по НДС.

«В компаниях, которые воспользовались государственной поддержкой, заработная плата сотрудников выше. Кроме того, за последний год количество аккредитованных компаний в России выросло, как и число программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения», — рассказал Председатель Правительства РФ.

Он обратил внимание на то, что Правительство уже утвердило второй пакет решений для ускоренного развития в сфере высоких технологий – это около 60 мер поддержки по различным направлениям.

Он также сказал, что российское Правительство намерено продвигать новейшие российские разработки за рубежом и продолжать повышать привлекательность России как места для работы высококвалифицированных специалистов IT-сектора, которые в настоящее время трудятся за границей.

Премьер подчеркнул, что в целом Президент России Владимир Путин обозначил цифровую трансформацию как одну из национальных целей развития.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной страной для IT- индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам», — сказал Премьер-министр, принимая участие в форуме в режиме видеоконференции.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что в России впервые появится институт IT-омбудсмена.

«Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере», — считает Мишустин.

Позднее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев уточнил, что должность планируется ввести до конца года. Конкретные кандидатуры пока не обсуждались. «Мы сейчас обсуждаем механизм сначала, а после этого будем обсуждать кандидатуру», — подчеркнул глава ведомства.

Максут Шадаев уточнил, что должность IT-омбудсмена планируется ввести до конца года Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Иннополис перепишет программы для вузов

Шадаев отметил на форуме, что с первым пакетом поддержки IT-сферы отрасль получила беспрецедентные налоговые льготы.

Второй пакет, принятый на днях, решает задачу расширения спроса на отечественные решения в России. Предусмотрено большое количество дополнительных стимулирующих мероприятий. В частности, госкомпании должны довести уровень в своих закупках отечественных IT-систем и решений до 70% к 2024 году.

«Регионам дано право делать стимулирующий инвестиционный налоговый вычет, уменьшать налог на прибыль на сумму инвестиций в российские программные решения. Федерация такой закон готовит, изменения в налоговый кодекс. Регионам, где остается 17% налога на прибыль, будет дано право по отдельным категориям, которые регион посчитает для себя приоритетными, льготу предоставлять», – сказал Шадаев.

Отдельную поддержку получат представители малого бизнеса: готовится программа 50%-го субсидирования затрат малого бизнеса на внедрение цифровых решений, в основном облачных. «Издержки для малого бизнеса будут снижены в два раза», – подчеркнул министр.

Он отметил тесное сотрудничество с университетом Иннополис. «У нас большая работа с этого года началась с университетом Иннополис, который известен своим проектным, практическим подходом к обучению. Коллеги адаптировали программы ведущих технологических университетов мира», – отметил министр.

Шадаев сообщил, что в России к 2024 году будет вдвое увеличено количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям.

По его словам, в Иннополисе начали переписывать стандарты подготовки IT-специалистов для высшей школы. «Можно переделать стандарт, но, если преподаватели будут учить по-старому, смысла не имеет. Поэтому одновременно на площадке Иннополис запущена массовая переподготовка вузовских преподавателей, которые обучают IT-специальностям. 20 тыс. преподавателей до конца года на базе Иннополиса должны пройти переподготовку. И это очень важно, потому что, если мы не сможем обеспечить современность этих программ, при увеличении количества бюджетных мест, будет выпускаться не вполне конкурентоспособные кадры, которые отрасль будет принимать, но будет тратить время на подготовку», – сказал Шадаев.

Он полагает, что изучение современных языков программирования на глубоком уровне необходимо начинать еще в школе. «В какой-то момент в школе было модно учить иностранный язык, сейчас нам важно, чтобы так же модно и доступно было обучение языкам программирования», – подчеркнул Шадаев.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в сфере IT Татарстан конкурентоспособен не только на российском, но и на мировом уровне Фото: president.tatarstan.ru

В Казани формируется IT-квартал

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане действуют около 3 тыс. IТ-компаний, в этой сфере работают более 40 тыс. специалистов. Он отметил, что в республике были созданы компании ICL, «БАРС Груп» и Таттелеком, которые сегодня «доросли до лидеров в российской IT-отрасли».

Руководитель республики подчеркнул, что в сфере IT Татарстан конкурентоспособен не только на российском, но и на мировом уровне.

По данным «Сколково», в 2020 году Татарстан уверенно занял лидирующую позицию по цифровизации среди российских регионов. Таких высоких результатов, подчеркнул Рустам Минниханов, удалось добиться благодаря принятию целого комплекса мер.

«В 2007 году мы внедрили систему принятия решений в госуправлении „Электронное Правительство“, одними из первых запустили региональный портал „Госуслуги“, создали систему „Народный контроль“ для получения обратной связи от граждан. Более 80% обращений от граждан были рассмотрены, а проблемы решены», — рассказал Президент Татарстана и добавил, что в 2021 году в электронный формат была переведена 101 социально значимая услуга.

По его словам, в Татарстане успешно развивается город Иннополис, где в настоящее время работают 120 резидентов, 38 партнеров и 102 стартапа.

«Мы наблюдаем рост интереса со стороны IT-компаний и увеличение числа специалистов, желающих переехать в Иннополис. Поэтому ведется строительство двух новых технопарков, где будет создано около 4 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Минниханов также сообщил, что в Казани появится целый квартал, где будут расположены компании и организации в сфере информационных технологий.

«В этом году мы приобрели еще одно здание в центре Казани (бывшей фабрики „Спартак“ — прим. Т-и.), которое позволит существенно увеличить площади для решения IT-задач. Там (в этом районе — прим. Т-и.) расположены две площадки IT-парка и школа 21, открытая совместно со Сбербанком. Мы планируем сформировать IT-квартал в центре Казани, в шаговой доступности от озера Кабан. Это будет удобно и полезно для специалистов этой сферы», — отметил руководитель республики.

Кроме того, по словам Минниханова, в связи с большим интересом татарстанской молодежи к современным компьютерным играм Казань планирует принять у себя чемпионат мира по киберспорту в 2022 году.



Он отметил, что цифровые технологии определяют конкурентоспособность бизнеса и позволяют повысить качество жизни населения. «Мир переходит в цифру. Сегодня цифровые технологии — это инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан и конкурентоспособность бизнеса», — отметил Рустам Минниханов.

Kazan Digital Week пройдет с 21 по 24 сентября во время форума эксперты обсудят вопросы развития сферы высоких технологий по 10 направлениям: «Интеллектуальные транспортные системы», «Ситуационные центры», «Цифровая индустрия 4.0», «Экосистема финтех», «Кибербезопасность», «Инновации, интегрированные в бизнес», «Цифровые технологии в сфере образования», «Цифровые технологии в сфере культуры», «Цифровые технологии в сфере здравоохранения» и «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства».

В рамках форума пройдут панельные дискуссии и круглые столы, выставки, на которых будут представлены мировые IT-проекты, технические туры и мастер-классы. Еще одной частью форума станут заседание рабочей группы Федерального дорожного агентства по вопросам внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России и заседание Правительства РТ по вопросам цифровизации промышленности.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru