Kazan Digital Week – 2022 пройдет в гибридном формате в сентябре

В рамках Года цифровизации с 21 по 24 сентября в МВЦ «Казань Экспо» проведут международный форум Kazan Digital Week, сообщают организаторы.

Мероприятие, ориентированное на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, пройдет в гибридном формате по нескольким направлениям, таким как «Интеллектуальные транспортные системы», «Цифровая индустрия 4.0», «Кибербезопасность», «Экосистема финтех» и пр.

Запланированы мастер-классы, выставка, тематические секции, панельные дискуссии, круглые столы и др. В прошлом году в форуме приняли участие более 13,5 тыс. человек, за его работой наблюдали более 30 тыс. человек из 52 стран мира.