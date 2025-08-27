В Национальной библиотеке РТ откроется ностальгическая фотовыставка «Казань черно-белая»

Выставка архитектора и фотохудожника Алексея Серпова откроется 28 августа в Национальной библиотеке РТ. Свой творческий проект «Казань черно-белая» он посвятил любимому и родному городу, столице Татарстана.

Осознанно снимать Казань Серпов начал в 2011 году и продолжает в настоящее время. В поисках форм, связей, перекличек, скрытой и ускользающей красоты фотограф фиксирует многолетнюю хронику города, в котором он родился, живет и работает.

Посетители выставки вместе с автором снимков смогут прогуляться по Казани, сворачивая с туристических троп в закоулки старого города без «открыточного» лоска и блеска, наблюдая за повседневной жизнью горожан через стекло автобусной остановки и оценивая архитектурный ритм города – дореволюционный, советский и современный – в разные времена года. Улицы Ершова, Япеева, Татарстан, Восстания знакомы каждому казанцу и в черно-белом их исполнении вызывают светлое чувство ностальгии по родному городу.

Алексей Серпов (Ураков) родился в 1974 году в Казани, по образованию он архитектор. С 2016 года является членом «Чебоксарского фотоклуба», состоит в Союзе фотохудожников России, является стипендиатом Министерства культуры РФ для выдающихся деятелей культуры России 2022 года.

Сразу после открытия выставки «Казань черно-белая» в библиотеке покажут фильм «История Казани и Волги через объективы первых фотокамер в XIX веке», в котором краевед Валерий Грязнов рассказывает, как запечатлели Казань, ее окрестности и берега Волги первые российские и европейские фотографы.

Выставка откроется 28 августа в 17:00. Регистрация по ссылке (бесплатно).