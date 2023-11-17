Kazan Cryptoforum открылся в IT-парке имени Башира Рамеева

Сегодня в казанском IT-парке имени Башира Рамеева состоялось торжественное открытие III Kazan Cryptoforum. Событие посвящено криптоиндустрии и технологии блокчейн.

На церемонии открытия выступил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Важно понимать и видеть, как государство и криптоиндустрия могут взаимодействовать. Поиском в том числе и общего языка займутся участники форума. Сегодня для государства интересно направление перехода с Web 2.0 на Web 3.0, управление финансами и другое», — заметил он.

«Ждем проекты, которые помогут повысить качество государственного управления, его прозрачность», — добавил в связи с этим министр.

Kazan Cryptoforum организован при поддержке Минцифры Татарстана, он продлится два дня. Среди мероприятий форума — панельная дискуссия «Майнинг — новый бизнес в России?», рассказ о регулировании криптоиндустрии в РФ, обсуждения задач цифрового рубля и перспектив цифровизации сельского хозяйства, а также презентация криптомата.