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Спорт 20 декабря 2023 10:22

Казань 10 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам

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Казань 10 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам
Фото: tatarstan.ru

Столица Татарстана 10 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Предстоящее событие на брифинге в Кабмине РТ анонсировал министр спорта республики Владимир Леонов.

«В новом лыжно-биатлонном комплексе с 10 января пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Приедут лучшие лыжники нашей страны», — подчеркнул глава профильного ведомства.

По словам министра, это самое громкое лыжное событие в российском спорте.

#лыжные гонки
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