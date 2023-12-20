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Казань 10 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам
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Фото: tatarstan.ru
Столица Татарстана 10 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Предстоящее событие на брифинге в Кабмине РТ анонсировал министр спорта республики Владимир Леонов.
«В новом лыжно-биатлонном комплексе с 10 января пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Приедут лучшие лыжники нашей страны», — подчеркнул глава профильного ведомства.
По словам министра, это самое громкое лыжное событие в российском спорте.
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