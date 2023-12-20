Казань 10 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам

Фото: tatarstan.ru

Столица Татарстана 10 января примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Предстоящее событие на брифинге в Кабмине РТ анонсировал министр спорта республики Владимир Леонов.

«В новом лыжно-биатлонном комплексе с 10 января пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Приедут лучшие лыжники нашей страны», — подчеркнул глава профильного ведомства.

По словам министра, это самое громкое лыжное событие в российском спорте.