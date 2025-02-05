«Казалось бы, при чем здесь Загитова?». Губерниев о том, почему не поедет в Благовещенск

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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, почему не примет участие в российско-китайском фестивале зимних видов спорта, который состоится в Благовещенске.

По словам Губерниева, он в это время будет в Раубичах на соревнованиях по биатлону.

«Специально для идиотов-конспирологов. Я получил приглашение на Российско-китайский фестиваль много месяцев назад. Но я отказался, поскольку 22–23 февраля буду на важном биатлоне в Раубичах. Именно по этой причине меня не будет в Благовещенске. Я дружу с организаторами, губернатором Орловым и его командой профессионалов. И туда еще разумеется приеду. Вот такая причина моего отсутствия на играх. Скромная. И, казалось бы, при чем здесь Загитова?», – передает слова Дмитрия Иван Карпов.

Напомним, ранее Алина Загитова отказалась выходить с Губерниевым на одну сцену на Дне Московского спорта в «Лужниках».