Городское казачье общество «Ирбис» из Санкт-Петербурга планирует рассмотреть возможность возвращения президенту США Дональду Трампу звания есаула. Об этом изданию «Подъем» рассказал атаман Андрей Поляков.

В 2016 году «Ирбис» присвоил Трампу звание почетного казака и есаула, вдохновившись его заявлениями о нежелании «кормить НАТО» и стремлении к улучшению отношений с Россией. Однако в 2018 году, на фоне ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, казаки разочаровались в Трампе и лишили его звания, «исключив с позором из организации».

По словам Полякова, решение о восстановлении Трампа в «Ирбисе» будет принято 10 мая. Атаман отметил, что положительно относится к этой процедуре, поскольку Трамп вновь демонстрирует стремление к налаживанию отношений с Россией. Поляков выразил надежду, что под руководством Трампа США покинут НАТО и будут сотрудничать с Россией.

«С его этническими корнями, я думаю, он вполне вписался бы. Сейчас главное — дела, а не внешняя атрибутика. Но если представится случай, мы ему именную шашку ручной ковки однозначно вручим, есть у нас хорошие кузнецы», — подчеркнул Андрей Поляков.