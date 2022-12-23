Казаки бригады «Дон» дважды сорвали высадку украинских диверсантов на Кинбурнской косе
Российская казачья бригада «Дон» предотвратила попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на офицера бригады с позывным «Пума».
Как уточнил российский военный, в декабре казаки сорвали две высадки диверсионно-разведывательных групп. «Одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они чаще стали обстреливать нас», — рассказал он. По его слвоам, обстрелы ведутся с минометов, и американских гаубиц M777.
В ответ российские военные применяют по позициям ВСУ РСЗО «Град», а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», сообщил офицер.
Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области России. Западная часть полуострова была в составе Николаевской области Украины, но жители этих территорий проголосовали за вхождение в состав России.