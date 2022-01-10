Казачий хор и ученики воскресных школ выступили на Рождественских гуляниях в Нижнекамске

В храме Воскресения Христова в Нижнекамске состоялись традиционные Рождественские гуляния. Мероприятие прошло на улице возле входа в храм, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Празднование Рождества состоялось при участии учеников воскресных школ Нижнекамска, казачьего хора, ансамбля народных песен «Вольные распевы» и других коллективов. Они исполнили рождественские песни и подготовили танцевальные постановки.

На полевой кухне участники праздника могли угоститься горячей кашей, сладостями и чаем. Дети бесплатно катались на маленьком пони. Хоровод с Дедом Морозом наравне с малышами водили и взрослые. Кроме того, ребята исполнили колядки — традиционные рождественские песнопения.

Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Призеров поздравил настоятель храма — отец Александр Колчерин, а преподаватель воскресной школы Илья Тимкин провел среди учеников конкурс пряничных домиков. После награждения лучших авторов пять домиков выставили в виде лотов на благотворительном аукционе.





Похожим образом праздник встретили и в храме Иоанна Кронштадтского в поселке Красный Ключ. Там дети представили рождественскую сказку и исполнили различные композиции.