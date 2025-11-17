«Каз омесе»: нижнекамцы готовятся к большому этнофестивалю под открытым небом

В селе Кулмакса Нижнекамского района 22 ноября пройдет этнофестиваль «Каз омесе». О предстоящем событии на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев, отметив, что праздник давно вышел за рамки локального мероприятия и стал крупной культурной площадкой.

«Гостей фестиваля будет ждать красочная праздничная программа, оргкомитет ведет активную подготовку. Еще несколько лет назад этот праздник проходил только в границах своего села, сегодня это уже масштабное событие, на которое я вас всех приглашаю», – подчеркнул глава района.

Директор Центральной библиотечной системы Гульназ Арсланова доложила о деталях праздника. Она отметила, что фестиваль сохранит присущую Кулмаксе аутентичность и атмосферу настоящего сельского праздника.

«Фестиваль пройдет на открытом воздухе и объединит сельский колорит, историю края и культурный код Нижнекамского района. Это уникальная возможность погрузиться в традиции и увидеть богатство многонациональной культуры», – уточнила докладчица.

Этнофестиваль начнется в 10:00 и продолжится до 15:00. Для гостей подготовлена насыщенная программа, отражающая традиции «Каз омесе» и особенности быта народов, проживающих в районе.

На площадке «Кунакчыл йорт / Гостеприимный двор» семья Файзутдиновых воссоздаст атмосферу праздника – от традиционной обработки гусей до народных игр, песен и танцев под гармонь.

Локация «Инеш монъ / Родные истоки» встретит гостей яркой программой ансамбля «Нардуган». Здесь расскажут историю Кулмаксы, проведут шествие и представят обряд омовения гусей. Представители татарского, русского и чувашского обществ покажут, как в селе сохраняется дух дружбы и согласия.

Для детей будет работать площадка «Кунелле балачак / Детский Майдан» с играми и конкурсами, а любителей животных пригласит контактный зоопарк «Каз тәпие / Гусиные лапки». Также школьникам проведут экскурсию по всем локациям с рассказами о традициях праздника.

На площадке «Татлы почмак / Вкусный уголок» гостей ждет угощение кашей, блинами, татарским чаем и, конечно, гусиной продукцией. В преддверии Нового года организаторы надеются, что покупка гуся на празднике станет доброй приметой – символом домашнего уюта и благополучия.

На «Милли маркете» будут представлены изделия народно-художественного промысла от мастеров республики и Нижнекамского района, а в фойе ДК пройдут мастер-классы.

Завершится фестиваль большим концертом на главной сцене с участием народных артистов Татарстана и популярных исполнителей современной эстрады.