«Каюм Насыри объединял два мира»: в Казани открылась выставка к 200-летию просветителя
В Литературном музее Габдуллы Тукая открылась выставка «Каюм Насыри: просветитель, ученый, педагог», посвященная 200-летию со дня рождения татарского ученого Каюма Насыри.
Выставка рассказывает о жизни и многогранной деятельности ученого, раскрывает его личность и богатое наследие как литератора и фольклориста. На выставке представлены экспонаты из фондов Национального музея Республики Татарстан. Среди них – труды Каюма Насыри, документы, уникальные мемориальные предметы (трость, сундук и др.), ценная коллекция книг и учебников для медресе на арабском и татарском языках конца XVIII-XX вв., воспоминания родных и близких.
Открытие выставки началось с выступления воспитанницы студии кураистов «Аллюки» Камилы Галимовой.
Гостей поприветствовала заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан Светлана Измайлова.
«Каюм Насыри – многогранная личность. Мы говорим о нем как о педагоге, просветителе, ученом, но для меня и, наверное, для многих из вас он человек, объединяющий два мира. Он знакомил русских с татарским народом, его обычаями, языком, в то же время делился знаниями, полученными в Казанском университете», – напомнила она.
Светлана Измайлова отметила, что выставка к 200-летию Каюма Насыри открылась в Литературном музее Габдуллы Тукая, потому что музей Каюма Насыри закрыт на реконструкцию. После проведенных работ музей получит новую жизнь и возможности для лучшего освещения его личности и деятельности, уточнила Измайлова.
Имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Равиль хазрат Зуфаров в своем выступлении отметил роль Каюма Насыри в истории татарского народа.
«Большое спасибо организаторам за эту выставку. Такие личности, как Каюм Насыри, определили будущее нашего народа. Они приложили множество усилий для того, чтобы наш народ был образованным и просвещенным, имел счастливое будущее», – сказал он.
Кандидат исторических наук Ильдус Загидуллин подарил музею Г. Тукая свою книгу, посвященную Каюму Насыри.
«Год юбилея Каюма Насыри ознаменовали множество важных мероприятий. Он был человеком широкого мировоззрения, прекрасно знал татарский и русский языки, всю жизнь писал и издавал книги, ставшие источником ценных знаний для татар», – отметил ученый.
Литературовед, профессор КФУ Хатип Миннегулов в своем выступлении также подчеркнул важность трудов Каюма Насыри.
«Без Каюма Насыри невозможно даже представить духовную жизнь татар в XIX веке, начале XX века. Не было бы его, жизнь оказалась бы довольно бледной. Каюм Насыри – уникальная личность. Он был настоящим сыном Востока и своими произведениями воспитывал наш народ в этих же традициях», – напомнил Миннегулов.
В то же время он опроверг версии о том, что именно Каюм Насыри дал основу литературному татарскому языку.
«Говорят, что Каюм Насыри – основатель литературного языка. Это совсем не так, литературный язык у нас был задолго до него. Также есть утверждения, что после Насыри литературный язык основал Тукай. Это неверно», – сказал профессор.
Директор школы № 80 имени Каюма Насыри Роберт Мансуров рассказал, что они в течение года проводят различные мероприятия, приуроченные к 200-летию ученого.
«Мы систематически ведем работу по передаче наследия Каюма Насыри молодому поколению. Когда начнется учебный год, мы вместе с учениками приедем в этот музей в гости на выставку», – сказал он.
В завершение встречи член Союза писателей Татарстана, народный поэт Газинур Мурат прочитал свое стихотворение. После официальной части гостей мероприятия угостили чаем из целебных трав, которые в своих книгах описывал Каюм Насыри.
Фируза Гиниятова