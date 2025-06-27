«Каюм Насыри объединял два мира»: в Казани открылась выставка к 200-летию просветителя

Фото: © Фируза Гиниятова / «Татар-информ»

В Литературном музее Габдуллы Тукая открылась выставка «Каюм Насыри: просветитель, ученый, педагог», посвященная 200-летию со дня рождения татарского ученого Каюма Насыри.

Выставка рассказывает о жизни и многогранной деятельности ученого, раскрывает его личность и богатое наследие как литератора и фольклориста. На выставке представлены экспонаты из фондов Национального музея Республики Татарстан. Среди них – труды Каюма Насыри, документы, уникальные мемориальные предметы (трость, сундук и др.), ценная коллекция книг и учебников для медресе на арабском и татарском языках конца XVIII-XX вв., воспоминания родных и близких.

Открытие выставки началось с выступления воспитанницы студии кураистов «Аллюки» Камилы Галимовой.

Гостей поприветствовала заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан Светлана Измайлова.

«Каюм Насыри – многогранная личность. Мы говорим о нем как о педагоге, просветителе, ученом, но для меня и, наверное, для многих из вас он человек, объединяющий два мира. Он знакомил русских с татарским народом, его обычаями, языком, в то же время делился знаниями, полученными в Казанском университете», – напомнила она.

Светлана Измайлова отметила, что выставка к 200-летию Каюма Насыри открылась в Литературном музее Габдуллы Тукая, потому что музей Каюма Насыри закрыт на реконструкцию. После проведенных работ музей получит новую жизнь и возможности для лучшего освещения его личности и деятельности, уточнила Измайлова.

Заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан Светлана Измайлова Фото: © Фируза Гиниятова / «Татар-информ»

Имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Равиль хазрат Зуфаров в своем выступлении отметил роль Каюма Насыри в истории татарского народа.

«Большое спасибо организаторам за эту выставку. Такие личности, как Каюм Насыри, определили будущее нашего народа. Они приложили множество усилий для того, чтобы наш народ был образованным и просвещенным, имел счастливое будущее», – сказал он.

Имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Равиль хазрат Зуфаров Фото: © Фируза Гиниятова / «Татар-информ»

Кандидат исторических наук Ильдус Загидуллин подарил музею Г. Тукая свою книгу, посвященную Каюму Насыри.

«Год юбилея Каюма Насыри ознаменовали множество важных мероприятий. Он был человеком широкого мировоззрения, прекрасно знал татарский и русский языки, всю жизнь писал и издавал книги, ставшие источником ценных знаний для татар», – отметил ученый.

Кандидат исторических наук Ильдус Загидуллин Фото: © Фируза Гиниятова / «Татар-информ»

Литературовед, профессор КФУ Хатип Миннегулов в своем выступлении также подчеркнул важность трудов Каюма Насыри.

«Без Каюма Насыри невозможно даже представить духовную жизнь татар в XIX веке, начале XX века. Не было бы его, жизнь оказалась бы довольно бледной. Каюм Насыри – уникальная личность. Он был настоящим сыном Востока и своими произведениями воспитывал наш народ в этих же традициях», – напомнил Миннегулов.

В то же время он опроверг версии о том, что именно Каюм Насыри дал основу литературному татарскому языку.

«Говорят, что Каюм Насыри – основатель литературного языка. Это совсем не так, литературный язык у нас был задолго до него. Также есть утверждения, что после Насыри литературный язык основал Тукай. Это неверно», – сказал профессор.

Литературовед, профессор КФУ Хатип Миннегулов Фото: © Фируза Гиниятова / «Татар-информ»

Директор школы № 80 имени Каюма Насыри Роберт Мансуров рассказал, что они в течение года проводят различные мероприятия, приуроченные к 200-летию ученого.

«Мы систематически ведем работу по передаче наследия Каюма Насыри молодому поколению. Когда начнется учебный год, мы вместе с учениками приедем в этот музей в гости на выставку», – сказал он.

Директор школы № 80 имени Каюма Насыри Роберт Мансуров Фото: © Фируза Гиниятова / «Татар-информ»

В завершение встречи член Союза писателей Татарстана, народный поэт Газинур Мурат прочитал свое стихотворение. После официальной части гостей мероприятия угостили чаем из целебных трав, которые в своих книгах описывал Каюм Насыри.

Фируза Гиниятова