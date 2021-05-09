Всадники и бронетехника присоединились к параду Победы в Челнах

В прошедшем в Набережных Челнах параде Победы приняли участие всадники и бронетехника. Также перед горожанами прошли ветераны войны в Афганистане и других недавних конфликтов.

К мемориальному комплексу «Родина-мать» челнинцы начали подходить задолго до начала торжества. Многие пришли с детьми, некоторые принесли с собой плакаты с фотографиями родственников, цветы.

Праздник начался с выступления сводного хора «Голос Челнов», состоящий из 250 юных участников одноименного проекта. Они спели семь популярных военных песен. Продолжила программу рота почетного караула кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова, которая под барабанную дробь продемонстрировала навыки парадного развода. В сопровождении отряда барабанщиц «Каймановские звездочки» кадеты показали приемы перестроения и владения оружием.

Руководство города и почетные гости встали в почетный караул у Вечного огня. Затем министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин передал челнинцам слова поздравления Президента Татарстана Рустама Минниханова. В своем обращении руководитель республики напомнил, что в рядах Красной армии героически бились с врагом свыше 700 тыс. уроженцев ТАССР и что более половины из них полегли на полях сражения.

«В этот светлый праздник мы склоняем головы перед героями и жертвами той страшной войны. И точно знаем, что неумолимое время не властно над нашей памятью. Мы будем трепетно нести ее, передавая из поколения в поколение. Эта память — наш долг перед погибшими, которые заплатили самую высокую цену за будущее без ужаса войны, страха и боли», — сказал представитель Правительства РТ.

Выступая перед собравшимися, мэр города Наиль Магдеев отметил, что в Великой Отечественной войне приняли участие более 14 тыс. челнинцев. «Наши земляки доблестно сражались. Подтверждение тому — 11 Героев Советского Союза, в честь которых в Челнах заложена аллея героев. Много делалось для победы и в тылу: в судоремонтном цеху ремонтировались суда Волжской флотилии, эвакуированная сюда ткацкая фабрика наладила выпуск перевязочных материалов, здесь разместился госпиталь, были организованы курсы по подготовке медсестер и снайперов, жители Челнов и соседних деревень приняли в свои дома 3,5 тыс. беженцев из Москвы, Ленинграда, Витебска, Минска. Общей наградой для всех стало знамя, развевающееся над поверженным Рейхстагом», — подчеркнул глава города.

От имени ветеранов войны выступил фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени, обладатель медалей «За отвагу», «За победу над Германией» и «За освобождение Венгрии», участник Парада Победы на Красной площади Мифтах Ансапович Нуртдинов. Он рассказал, как 17-летним мальчиком пошел на фронт в 1943 году, как воевал в Беларуси и на Украине, прошагал половину Европы и получил свою первую награду в День Победы.

От имени молодежи города выступил курсант кадетской школы имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова Адель Саляхов, который пообещал с честью нести знамя патриотизма, которое старшее поколение вынесло из войны.

Затем ведущие объявили о начале парада. Как только прозвучало слово «построение», в небо взмыли дроны: кто-то из челнинцыев решил запечатлеть марш Победы с высоты птичьего полета.

Парад начался с выноса Знамени Победы. Следом прошли колонны барабанщиков кадетской школы №82, сотрудников МЧС, ветеранов пограничных войск, участников Союза ветеранов боевых действий, кадетских школ, вузов и ссузов города. Кроме того, в параде приняли участие всадники и легкая бронетехника. Завершилось выступление автотехники проездом гоночной машины «КАМАЗ-мастер», появление которой вызвало бурю эмоций у собравшихся.

Фото: Эльвира Мухаметдинова и Набчелны.ру.