Кавалер медали Жукова из Актаныша: «Я выжил после 15 суток под землей»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе в очередной отпуск из зоны специальной военной операции вернулся кавалер медалей Жукова, «Штурмовой крест» и «ВДВ» Алмаз Султанов. Встреча с военнослужащим с позывным Татарин прошла в молодежном центре «Яшьлек», где располагается благотворительный фонд «Без бергә».

Его возвращение в родной Актаныш стало настоящим чудом для семьи. Четыре месяца Алмаз не выходил на связь, и родные жили только надеждой. Как оказалось позже, после мощного взрыва он вместе с боевым товарищем с позывным Косой оказался засыпан в разрушенном окопе. Пятнадцать суток они провели под землей, буквально пробивая себе путь к жизни. Алмаз выжил – несмотря ни на что.

Испытания сопровождали его с детства. Он родился в 1990 году в Актаныше, учился в школе №2, затем окончил СПТУ. В пять лет потерял маму – на руках у бабушки Хадичи остались трое маленьких детей. Алмаз рано повзрослел, получил профессию механизатора, работал шофером в агрофирмах «Актаныш» и «Агроэлит».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С началом специальной военной операции его жизнь изменилась. Впервые он столкнулся с фронтовой реальностью, когда повез гуманитарную помощь родственнику Айдару Гикрамину. А уже 3 апреля 2024 года подписал контракт.

После подготовки в Луганской области и Запорожье его направили в 56-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Он служил водителем, доставлял бойцов и продовольствие на передовую. Белгород, Запорожье, Курская область – его маршрут службы.

Алмаз немногословен, но за его словами – тяжелый фронтовой опыт.

«Когда идет война, без потерь не бывает. Их много… Сейчас на стороне противника людей почти не видно – одни дроны, дроны атакуют».

Летом 2024 года он получил медаль «Штурмовой крест» за вывоз раненых и погибших. В августе – медаль «ВДВ». В марте 2025 года – медаль Жукова.

«Медали Жукова я был удостоен за успешное выполнение боевой задачи. Но тогда же получил тяжелое ранение. Наткнулся на взрыватель – в тело попало 13–14 осколков. Меня увезли в Курскую больницу, затем лечили в Москве. После восстановления вернулся в часть», – рассказывает Татарин.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Самым тяжелым испытанием стали последние месяцы службы.

5 декабря 2025 года их подразделение заняло новую позицию. Почти четыре месяца – до 23 марта 2026 года – Алмаз и его напарник находились в посадке без связи с внешним миром. Были периоды, когда по десять дней не было ни еды, ни воды. Снег и дождь становились единственным спасением.

После очередного обстрела выход из блиндажа оказался завален. Пятнадцать суток они провели под землей, работая саперной лопатой практически без остановки. Чтобы пробить твердую землю, стреляли в нее из автоматов, а затем отбрасывали глину руками.

Они выбрались.

«Первым делом я позвонил Сирине Шаеховой, которая с детства всегда обо мне заботилась. Потом позвонил детям», – говорит Алмаз.

Сегодня он дома. Рядом – жена Эльвина, девятилетний сын Амир и двухлетняя дочь Дарина. Но пережитое не проходит бесследно: контузия, истощение. За четыре месяца он потерял почти половину веса.

Несмотря на это, он благодарит всех, кто поддерживает бойцов: руководство района, жителей, волонтеров, фонд «Без бергә» и его директора Лилию Гикрамину, родных и близких.

Специальная военная операция изменила его внутренне.

«Раньше я был очень озорным. Можно сказать, не вылезал из милиции. Сейчас, если бы я мог вернуться в детство, я бы с удовольствием учился, занимался спортом. Жил бы по-другому. Контракт я заключил, чтобы начать жить чистой, честной жизнью», – говорит Алмаз.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

