«Катюша» и «Мгновения»: в Казани прошел концерт «Своих не бросаем»

В поддержку жен, матерей и детей военнослужащих сегодня в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошел торжественный концерт «Своих не бросаем», приуроченный к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Там прозвучали знакомые и любимые многими песни времен Великой Отечественной войны, а также более поздние композиции, посвященные ей.

Кроме того, в фойе ГБКЗ был представлен масштабный фотопроект «Жены Героев». На портретах — женщины Татарстана, ждущие сейчас своих супругов, которые участвуют в специальной военной операции.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Выставка рассказывает о любви сквозь километры. Это истории женщин, которые ждут, верят и надеются. Основной посыл экспозиции — возвращайся домой с победой. Мы вместе, и мы непобедимы — этот слоган под каждым портретом, и он как нельзя лучше свидетельствует, что чувствуют запечатленные на них. Эти женщины — сами герои, ведь они не побоялись и рассказали миру. Слезы у многих, но верят в победу, как и мы все», — объяснила свое понимание концепции выставки первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Проект «Жены героев» впервые был реализован в Самаре еще в прошлом году. Тогда 50 портретов жен военнослужащих выставили на городской площади. На кадрах женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих мужчин. Фотопроект стал набирать популярность: его поддержали более 50 городов России, в том числе и Казань. В столице республики инициатива была воплощена в жизнь благодаря Оксане, супруге полковника Росгвардии.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В рамках проекта жены военнослужащих фотографировались в мундирах супругов. Китель несет в себе сакральную мысль — это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские хрупкие плечи, и в то же время китель, большой и тяжелый, согревает и дает защиту. Портреты передают тревогу, волнения и внутренний огонь веры женщин, позволяющий быть надежным тылом и бережно хранить тепло домашнего очага. Этим проектом мы показываем любовь к нашим защитникам, показываем, что мы в них верим и ждем», — поделилась замыслом выставки ее инициатор.

На выставке представлено около 40 фотопортретов женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции на Украине. Каждая портретная фотография сопровождается стихами, которые должны передавать силу духа и искренней любви.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда я узнала, что проект „Жены Героев“ шагает по России, то поняла, что не могу оставаться в тени, не могу больше плакать и закрываться от мира. Я решила, что буду идти до победного, как и мой муж. Я очень хочу, чтобы его знали и помнили», — рассказала участница фотопроекта Альбина.

На торжественном концерте, состоявшемся в Государственном Большом концертном зале, были исполнены различные композиции, в том числе и такие известные, как «Катюша», «Юность моя», «Мгновения» и «От героев былых времен».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во время исполнения песни «Давай закурим» зал, не пропускавший ни единого звука во время концерта, словно растворился в голосе солистки Анастасии Макаровой. Когда она дотянула кульминационную ноту, публика не сразу очнулась и только через несколько секунд взорвалась аплодисментами.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завершился вечер исполнением композиции «За тебя, Родина-мать». Зал разразился криками «Браво!», а овации зрителей долго не стихали. Пришедшие сюда, несомненно, были благодарны за те эмоции, которые подарили им Государственный хор Татарстана, оркестр «Казан нуры» и народные артисты республики.