Катырин: Татарстан является лидером по связям России с исламским миром

Объём сделок с использованием инструментов партнёрского финансирования в Татарстане по итогам 2025 года превысил 2 млрд рублей. Информация появилась на встрече Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.

Эксперимент по внедрению партнёрского банкинга, в котором участвует республика, формирует основу для развития взаимодействия с партнёрами из исламских государств, отметил в интервью РБК Татарстан президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. По его словам, новая финансовая модель должна стать сервисной надстройкой для промышленности, экспорта и инвестиций.

Катырин подчеркнул, что Татарстан является одним из российских регионов-лидеров по развитию торгово-экономических и инвестиционных связей с исламским миром. Это определяется как историческим наследием, так и целенаправленной политикой, включающей эксперимент по исламскому банкингу, развитие халяль-индустрии и проведение ключевых международных мероприятий, таких как форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Практическое сотрудничество реализуется через проекты с инвесторами из ОАЭ, Малайзии и Турции в автопроме, девелопменте и нефтехимии, а также расширяются контакты с Оманом. Президент ТПП России выразил уверенность, что товарооборот с этими странами будет расти. Динамику могут обеспечить промышленная кооперация вокруг инфраструктурных проектов, поставки оборудования и сервисов, а также развитие таких перспективных направлений, как климатические и адаптационные технологии для промышленности.

KazanForum является комплексной деловой площадкой с отраслевыми треками по промышленности, АПК и логистике, заявил Катырин. Финансовая повестка закономерно вынесена в фокус, поскольку доступ к расчётам и «длинным» деньгам остаётся ключевым ограничением для совместных проектов. Он подчеркнул, что партнёрское финансирование уже используется в реальных сделках и, хотя пока не является массовым, существенно упрощает переговоры и снижает барьеры доверия для иностранных партнёров.

Среди ключевых направлений промышленного взаимодействия эксперт выделил топливно-энергетический комплекс и нефтехимию, агропромышленный комплекс, а также инфраструктуру и логистику. По его мнению, значительный потенциал роста заложен в промышленной кооперации вокруг инфраструктурных проектов и в развитии промышленного сервиса.

Катырин также отметил, что Объединённые Арабские Эмираты являются одним из ведущих партнёров по масштабу и диверсификации связей. В то же время высокий потенциал для развития сотрудничества наблюдается с Ираном и Оманом.

Отдельно глава ТПП России оценил рост экспорта халяль-продукции из Татарстана, который в 2025 году увеличился на 221% и достиг 40 млн долларов. Он назвал это примером успешного выстраивания экспортной ниши под запросы исламских рынков. Среди ключевых точек роста для экспорта он выделил снятие инфраструктурных и регуляторных ограничений, в том числе развитие логистики и взаимное признание стандартов.