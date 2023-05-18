Катырин на KazanForum: Предприниматели РФ и Ирана должны вместе решать схожие проблемы

Предприниматели России и Ирана имеют схожие проблемы, которые они могут решать, сотрудничая напрямую друг с другом. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, выступая на круглом столе «Бизнес-диалог Россия — Иран», прошедшем в рамках KazanForum.

«Хорошо бы обозначить на уровне наших правительств все тонкие моменты, – отметил Катырин. – Мы вместе с бизнесом формулируем проблемы. И, надо сказать, что у иранских и российских предпринимателей они схожи. Одна из основных задач торгово-промышленной палаты – донести информацию о возможностях наших партнеров, чтобы и в Иране и в России предприниматели знали друг о друге».

Бизнес должен работать напрямую с бизнесом – в этом с Катырином согласился председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. «С Ираном мы работаем давно, однако серьезных сдвигов пока не было, – констатировал он. – Сейчас важно, чтобы наш бизнес относился к этому направлению внимательнее. Приезд большой Иранской делегации – серьезный шаг для Татарстана. Если будет и представительство Иранской палаты в России – будет вообще хорошо», – сказал он.

Кроме того, Агеев добавил, что сейчас бизнесу важно научиться работать в условиях санкций. «Важно понимать и использовать все возможности, которые у нас есть», – подчеркнул он.

Участие в круглом столе также приняли президент иранской ТПП Голаму Хоссейну Шафеи, глава Организации развития торговли исламской республики Алиреза Пейманпак и другие.

Напомним, круглый стол «Бизнес-диалог Россия — Иран» стал одним из ключевых казанского форума. В столицу Татарстана прибыла бизнес-миссия из Ирана, численность которой приближается к сотне человек. Это представители бизнеса из различных отраслей и торгово-промышленных палат.