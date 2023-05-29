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Общество 29 мая 2023 13:14

Катя Лель и Natan станут хедлайнерами концерта ко Дню России в Казани

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Участниками вечернего шоу у Центра семьи «Казан» в День России 12 июня станут татарстанские и российские звезды – Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова и Arslan. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Он отметил, что в праздничный день в городе пройдет большое количество патриотических мероприятий – флешмобы, лектории, творческие лаборатории и мастер-классы. Они состоятся в каждом из районов города.
«Уже 10 июня в Казани стартует акция по раздаче лент-триколор. Волонтеры будут вручать их в парках и скверах», – отметил докладчик.

Кульминацией празднования станет вечерняя концертная программа 12 июня у казанской Чаши.

«Гостями вечерней программы станут артисты российской и татарстанской эстрады – Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова, Arslan. В 22 часа в акватории реки Казанка будет запущен праздничный салют», – заключил Азат Абзалов.

#Деловой понедельник #12 июня #День России #праздничный концерт
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