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Катя Лель и Natan станут хедлайнерами концерта ко Дню России в Казани
Участниками вечернего шоу у Центра семьи «Казан» в День России 12 июня станут татарстанские и российские звезды – Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова и Arslan. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.
Он отметил, что в праздничный день в городе пройдет большое количество патриотических мероприятий – флешмобы, лектории, творческие лаборатории и мастер-классы. Они состоятся в каждом из районов города.
«Уже 10 июня в Казани стартует акция по раздаче лент-триколор. Волонтеры будут вручать их в парках и скверах», – отметил докладчик.
Кульминацией празднования станет вечерняя концертная программа 12 июня у казанской Чаши.
«Гостями вечерней программы станут артисты российской и татарстанской эстрады – Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова, Arslan. В 22 часа в акватории реки Казанка будет запущен праздничный салют», – заключил Азат Абзалов.
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