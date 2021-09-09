Католики отметили нехватку англоязычных священников в регионах России

Католическим храмам в регионах России необходимы священники, говорящие на английском языке, заявили представители Римско-католической церкви в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер заявлял о намерении республики образовать большее количество католических и протестантских сообществ на территории России. Он также высоко оценил роль Русской православной церкви во взаимодействии стран.

Как отметил генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ (ККЕР) священник Штефан Липке, филиппинцы все чаще приезжают по работе в регионы России и филиппинское посольство заинтересовано в том, чтобы строить здесь католические храмы.

«И здесь вопрос отчасти к властям – по поводу строительства, а отчасти к церкви – служат ли там священники, которые разговаривают на английском и готовы обслуживать иностранцев», — отметил он.

Липке обратил внимание на то, что организованных по этническому принципу католических филиппинских приходов в России не существует. Выходцы из Филиппин присоединяются к англоязычным общинам или входят в общины, говорящие на тагальском языке, который является одним из основных в республике. Такие религиозные сообщества в основном расположены в Санкт-Петербурге и Москве.

В столице России каждое воскресенье служат как минимум три мессы на английском языке, и значительное число их участников – выходцы с Филиппин, заявил генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Филиппинцы достаточно религиозны, и большинство из них исповедует католичество, – пояснил Горбунов. – Однако в настоящее время имеющиеся в распоряжении архиепархии площади пока не позволяют увеличить число месс на английском, поскольку мессы также служатся на десятке других языков».

Он также отметил, что информации о том, обращалось ли филлипинское посольство с этим вопросом к российским епископам, на сегодняшний день нет.

