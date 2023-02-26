Каток в парке «Черное озеро» временно закрыт из-за теплой погоды

В Казани на два дня закрыли каток в парке «Черное озеро». Меры приняты из-за плюсовых температур, рассказали в Дирекции парков и скверов.

Помимо этого, в сквере 100-летия образования стройотрасли РТ прекращает работу пункт проката коньков. Таким образом, прокатиться на катке смогут лишь те, у кого есть собственные коньки.