news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Каток в парке «Черное озеро» временно закрыт из-за теплой погоды
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Казани на два дня закрыли каток в парке «Черное озеро». Меры приняты из-за плюсовых температур, рассказали в Дирекции парков и скверов.
Помимо этого, в сквере 100-летия образования стройотрасли РТ прекращает работу пункт проката коньков. Таким образом, прокатиться на катке смогут лишь те, у кого есть собственные коньки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»