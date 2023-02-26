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Общество 26 февраля 2023 09:48

Каток в парке «Черное озеро» временно закрыт из-за теплой погоды

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В Казани на два дня закрыли каток в парке «Черное озеро». Меры приняты из-за плюсовых температур, рассказали в Дирекции парков и скверов.

Помимо этого, в сквере 100-летия образования стройотрасли РТ прекращает работу пункт проката коньков. Таким образом, прокатиться на катке смогут лишь те, у кого есть собственные коньки.

#ледовый каток
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