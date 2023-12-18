Каток в парке «Черное озеро» в Казани планируют открыть в конце декабря

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Каток в казанском парке «Черное озеро» откроют в конце декабря. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

«Любимый городской каток в парке “Черное озеро” встретит свою седьмую зиму. Официальное открытие запланировано на конец декабря. На техническое открытие мы пригласим всех желающих чуть раньше», – прокомментировала спикер.

Латыпова также отметила, что вход со своими коньками традиционно будет бесплатным. Для проката же подготовили 400 пар коньков для детей и взрослых.

«Рядом с катком появится арт-объект с динамичным отражающим декором, поддерживающем стилистику концепции „Мерцание“», — заявила глава Дирекции парков и скверов Казани.

В праздники на катке пройдут мастер-классы по фигурному катанию и кёрлингу, музыкальные вечера на льду и вечер быстрых знакомств. Впервые Казань примет масштабное ледовое театрализованное представление – 27 декабря на катке в парке «Черное озеро» покажут шоу Ильи Авербуха, где выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию.