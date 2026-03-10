Каток в парке «Черное озеро» сегодня завершает сезон

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Городской каток в парке «Черное озеро» в Казани завершает работу в этом сезоне. Сегодня – последний день, когда жители и гости города могут покататься на льду и воспользоваться пунктом проката коньков. Каток будет открыт до 22:00, сообщили в Телеграм-канале Дирекции парков и скверов.

За зимний сезон площадка работала 55 дней. За это время услугами проката воспользовались около 25 тысяч человек.

В течение зимы на катке проходили различные мероприятия: посетители встречали Новый год, смотрели выступления фигуристов, участвовали в занятиях по катанию на коньках, а также посещали кинопоказы и вечеринки на льду.