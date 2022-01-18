Каток в парке «Черное озеро» будет закрыт 18 января

Сегодня каток в казанском парке «Черное озеро» не будет работать. Об этом сообщается на странице Дирекции парков и скверов столицы РТ в Instagram.

Накануне на катке проводились технические работы, в том числе по заливке льда. Как уточнили в пресс-службе, из-за теплой погоды он не успел замерзнуть.

«Вчера на катке в парке „Черное озеро“ весь день шли работы по заливке. К сожалению, из-за погодных условий лед не успел замерзнуть, поэтому сегодня каток работать не будет», — сообщается в stories на странице общественного пространства.

Узнать о графике работы катка можно на странице @blacklake.kzn.