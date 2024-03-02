Каток в казанском парке «Черное озеро» временно закрыт

В связи с теплой погодой в Казани временно закрыт каток в парке «Черное озеро». Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.

Казанцев призвали не кататься на льду в те дни, пока площадка не работает, так как это травмоопасно.

«Благодарим за ваше понимание и надеемся, что скоро увидимся. Возможно, даже в этом сезоне», — говорится в сообщении.