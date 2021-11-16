Каток на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать 17 ноября

В Казани 17 ноября откроется каток на стадионе «Трудовые резервы». Он будет работать ежедневно, сообщают на сайте мэрии столицы РТ.

В день открытия катка для посетителей пройдут мероприятия, розыгрыши призов и конкурсы. В будни для массового катания лед будет открыт с 17 до 22 часов, в выходные и праздники — с 12 до 22 часов. Технический перерыв — с 16.00 до 16.50.

Со своими коньками можно покататься за 100 рублей в час, дети до 7 лет могут кататься бесплатно. Прокат коньков для взрослых стоит 200 рублей в час, для детей до 7 лет — 100 рублей в час. Для оформления коньков в прокат необходимо иметь при себе документы или денежный залог.

Из-за того, что большое ледовое поле не предназначено для игры в хоккей, катания с клюшками на катке запрещены. Отмечаются, что здесь отсутствуют специализированные борта. Для игры можно арендовать хоккейную коробку рядом с катком, позвонив по телефону +7(919)680-95-95.

Более подробно о работе катка можно узнать по телефону +7(843)236-31-63 (добавочный 130).

Также к заливке катка приступили на стадионе «Ракета» в Советском районе Казани. В ближайшее время он откроется для массового катания, более точную дату горожанам сообщат позднее.