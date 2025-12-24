Каток на «Черном озере» в Казани откроется дискотекой «БиЮ» 28 декабря

Каток на «Черном озере» в 2022 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каток в казанском парке «Черное озеро» откроется в воскресенье, 28 декабря, в 18 часов. В этот день состоится первая в зимнем сезоне вечеринка «БиЮ» – событие для подростков и молодежи с музыкой, активностями и атмосферой городского зимнего праздника, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанского отделения «Движения первых».

«Идея проводить вечеринки для подростков «БиЮ» появилась в 2024 году, с того времени мы провели более 20 дискотек, участниками которых стали свыше 12 тыс. человек. В этом году совместно с «ПОВ» мы организовали 12 дискотек в разных районах республики. На открытии катка в самом центре Казани мы проведем последнюю в этом году вечеринку, где диджеями выступят подростки – участники «Движения первых», – рассказала «Татар-информу» заместитель руководителя «Движения первых» в Татарстане Диляра Галеева.

В программе – выступления подростков-диджеев, прошедших обучение в школе диджеинга Scratch DJ School. За пульт встанут Meraki и Profsoyuz. Также гостей ждет станция с бесплатными горячими напитками и другие активности на площадке.

Вход на каток со своими коньками свободный. По ссылке можно зарегистрироваться на мероприятие, при предъявлении на кассе проката письма о регистрации предоставляется скидка 20% на прокат взрослых коньков.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.