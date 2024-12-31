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Каток на Черном озере в Казани будет работать до 3.00 в новогоднюю ночь
Каток в парке «Черное озеро» будет открыт до 3 утра 1 января. Для посетителей подготовили кинопоказ, концерт и другие активности, сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.
В дирекции напомнили, что вход со своими коньками на площадку бесплатный. Прокат откроется в 17.00.
Новогодняя программа стартует на час позднее. Гостям праздника покажут легендарные советские фильмы, а также трансляцию балета Большого театра «Щелкунчик». На площадке выступит кавер-группа «Монте-Карло», которая исполнит любимые хиты.
«Важно: из-за погодных условий возможны изменения режима работы катка», — говорится в сообщении.
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