Каток на «Черном озере» снова закрыт из-за теплой погоды

Из-за потепления сегодня каток в казанском парке «Черное озеро» снова будет недоступен для посещения. Об этом Дирекция парков и скверов города сообщила в своем телеграм-канале.

«Причина — погодные условия. Надеемся на ваше понимание», — отметили в дирекции.

Напомним, из-за этой же причины было решено закрыть каток в прошедшее воскресенье.