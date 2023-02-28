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Каток на «Черном озере» снова закрыт из-за теплой погоды
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Из-за потепления сегодня каток в казанском парке «Черное озеро» снова будет недоступен для посещения. Об этом Дирекция парков и скверов города сообщила в своем телеграм-канале.
«Причина — погодные условия. Надеемся на ваше понимание», — отметили в дирекции.
Напомним, из-за этой же причины было решено закрыть каток в прошедшее воскресенье.
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