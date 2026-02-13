Каток на «Черном озере» приостановил работу из-за погодных условий
В Казани временно закрыли каток в парке «Черное озеро». Для посетителей недоступны как сама ледовая площадка, так и пункт проката коньков, сообщили в Телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани.
Ограничения введены из-за погодных условий. Специалистам предстоит очистить лед от снега и привести покрытие в безопасное состояние.
Горожан и туристов просят не выходить на лед до окончания технических работ. Открытие катка анонсируют дополнительно.