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Каток на «Черном озере» 22 февраля будет закрыт
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Завтра не будут доступны для посетителей каток и прокат коньков в казанском парке «Черное озеро». В преддверии длинных выходных здесь будут проводиться ремонтные работы ледового покрытия, пояснили в пресс-службе Дирекции парков и скверов города.
Для желающих выйти на лед работает каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ – лед залит в чаше фонтана. Кроме того, пришедшие со своими коньками могут покататься бесплатно.
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