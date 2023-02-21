news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 21 февраля 2023 23:18

Каток на «Черном озере» 22 февраля будет закрыт

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Завтра не будут доступны для посетителей каток и прокат коньков в казанском парке «Черное озеро». В преддверии длинных выходных здесь будут проводиться ремонтные работы ледового покрытия, пояснили в пресс-службе Дирекции парков и скверов города.

Для желающих выйти на лед работает каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ – лед залит в чаше фонтана. Кроме того, пришедшие со своими коньками могут покататься бесплатно.

autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное