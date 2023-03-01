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Катки в казанских парках закрываются
Катки в казанском парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ закрываются. В этом сезоне они принимали гостей в течение 63 дней, за это время услугами проката на обоих катках воспользовались около 37 тыс. раз, сообщает Дирекция парков и скверов.
В «Черном озере» каток отработал уже шестой сезон. Для посетителей здесь проводили разные мероприятия – кинопоказы, мастер-классы по фигурному катанию, вечеринки на льду. Впервые в этом сезоне были запущены телеграм-бот и форма обратной связи по работе катка.
«Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ встретил свою первую зиму и стал настоящей точкой притяжения местных жителей», – отмечает дирекция. В этом году в сквере была установлена новогодняя елка, открыт пункт проката, проводились праздничные мероприятия для взрослых и детей.
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