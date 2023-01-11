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Ру Тат
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Общество
11 января 2023  13:53

Катки на Черном озере и в сквере 100-летия стройотрасли РТ откроются 12 января

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Завтра в Казани возобновят работу катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия строительной отрасли РТ. Ранее их закрывали из-за аномальных холодов, напоминает мэрия столицы РТ.

Начнут работать и пункты проката.

Катки будут работать по стандартному графику: с полудня до 22.00 по будним и с 10 утра до 23.00 — выходным дням. Сегодня, сообщает Дирекция парков и скверов, катки очистят от снега и зальют на них новый лед.

#каток
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