Катки на Черном озере и в сквере 100-летия стройотрасли РТ откроются 12 января

Завтра в Казани возобновят работу катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия строительной отрасли РТ. Ранее их закрывали из-за аномальных холодов, напоминает мэрия столицы РТ.

Начнут работать и пункты проката.

Катки будут работать по стандартному графику: с полудня до 22.00 по будним и с 10 утра до 23.00 — выходным дням. Сегодня, сообщает Дирекция парков и скверов, катки очистят от снега и зальют на них новый лед.