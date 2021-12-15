Катерина Камалова пригласила предпринимателей Татарстана на KazanSummit-2022

Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit» пройдет в 2022 году в Казани 19–21 мая. Принять в нем участие предпринимателей Татарстана на заключительном бизнес-завтраке в Казани пригласила программный директор саммита Катерина Камалова.

«У Правительства РТ есть хорошая традиция собирать друзей, в том числе и предпринимателей, на мероприятие раз в году, которое называется KazanSummit. Это дружеский саммит России и стран исламского мира. Я здесь для того, чтобы в мае 2022 года как можно больше людей присутствовало на этом мероприятии. Саммиту более 10 лет, он начинался с маленькой конференции в 50 человек, которые хотели работать с исламским миром. В прошлом году мероприятие посетили более 4 тыс. человек, но нужно понимать, что оно проходило в условиях ковидных ограничений», – сказала она.

Спикер отметила, что Республика Татарстан проводит саммит, чтобы в том числе привлечь средства исламских стран. Поэтому очень важно, чтобы на этом мероприятии присутствовали предприниматели региона. Экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit» имеет обширную программу по разным направлениям, начиная от финансов и банков и заканчивая «зеленой экономикой». Катерина Камалова рекомендовала предпринимателям региона начать подготовку заранее: изучить список гостей и план мероприятий, забронировать переговорные комнаты.

В 2021 году Торгово-промышленная палата РТ провела 11 бизнес-завтраков. В них приняли участие свыше 700 предпринимателей, десятки экспертов, представители министерств и ведомств республики, институтов поддержки бизнеса. Они обсудили актуальные вопросы для бизнеса и наболевшие темы, попытались сообща найти пути их решения.