Кателевский: «Смотрели команды НХЛ, Гатиятулин доносил, какой хоккей хочет в «Ак Барсе»

Дмитрий Кателевский за несколько лет в клубе стал ключевым нападающим четвертого звена. В интервью «ТИ-Спорту» хоккеист рассказал о нехватке в команде Артема Лукоянова, своих впечатлениях от работы с новым главным тренером Анваром Гатиятулиным, а также чем тот отличается от Зинэтулы Билялетдинова.





Дмитрий Кателевский: «Мы прекрасно понимаем, что болельщики ждут от нас только одного – победы в Кубке Гагарина»

Фото: ak-bars.ru

«Анвар Рафаилович и Зинэтула Хайдярович – два больших профессионала»

Дима, первая треть чемпионата позади. Как оценишь выступление «Ак Барса» в этом сезоне?

Третье место, я думаю, неплохой результат. Начало положено. Мы прекрасно понимаем, что болельщики ждут от нас только одного – победы в Кубке Гагарина. Поэтому сейчас мы спокойно относимся к тому месту, на котором располагаемся в турнирной таблице. В паузу на матчи сборных немного перезагрузились, отдохнули и сейчас с новыми эмоциями продолжаем борьбу в чемпионате. Самая интересная часть сезона впереди.

Летом «Ак Барс» покинуло много звездных игроков. Команда существенно омолодилась, обновилась, но практически с самого старта чемпионата закрепилась в зоне лидеров «Востока». Можно ли сказать, что клуб пока выступает выше ожиданий?

Команда, безусловно, поменялась по сравнению с прошлым сезоном. Но коллективный дух, характер никуда не ушли. Выходим на лед и бьемся друг за друга, как это было раньше. Поэтому добиваемся достойных результатов. К тому же мастеров, сильных хоккеистов в «Ак Барсе» предостаточно. Нельзя сказать, что мы сильно потеряли в классе с прошлого года.

Долго ли ты привыкал к требованиям нового главного тренера Анвара Гатиятулина?

Очень быстро. Никаких трудностей не возникло.

Методика работы Анвара Гатиятулина сильно отличается от той, которой придерживался Зинэтула Билялетдинов?

Каждый тренер по-разному видит тренировочный процесс, у каждого свое видение хоккея. Анвар Рафаилович и Зинэтула Хайдярович – два больших профессионала. У каждого из них разный взгляд на игру. Соответственно, требования тоже отличаются. Оба дают очень точную установку на матч каждому хоккеисту. Ты выходишь на лед с понятными задачами, понимаешь четко, что от тебя ждут. Поэтому играешь в хоккей с полной отдачей, не думая ни о чем лишнем.

«Анвар Рафаилович доносил нам, какой хоккей, рисунок игры он хочет видеть в «Ак Барсе». Фото: ak-bars.ru

«У Зинэтулы Хайдяровича действительно был больший акцент на оборону. Но это не значит, что мы играли в плохой хоккей»

Мы знаем, что Анвар Гатиятулин этой весной проходил стажировку в нескольких клубах НХЛ. Наверняка многими вещами он с вами делился. Что нового он привез оттуда в КХЛ?

На предсезонке мы смотрели много роликов с участием разных команд НХЛ. Через их игру Анвар Рафаилович доносил нам, какой хоккей, рисунок игры он хочет видеть в «Ак Барсе». Очень познавательно было посмотреть. Что-то из его слов я уже слышал где-то, какие-то вещи оказались для меня новыми. В любом случае весь опыт он применяет на практике. За лето, да и осень мы старались прийти к своему лучшему хоккею.

Хоккей Зинэтулы Билялетдинова в прошлом сезоне часто критиковали за невзрачность, чрезмерную заточенность на оборону. В этом плане игрокам в хоккей Гатиятулина играть приятнее?

У Зинэтулы Хайдяровича действительно был больший акцент на оборону. Но это не значит, что мы играли в плохой хоккей. Это другой тренер, который уделял предельное внимание к действиям в защите: концентрация, дисциплина в своей зоне, организованность. С приходом Анвара Рафаиловича мы стали больше играть в позиционный хоккей, за каждым закреплена определенная зона, есть также принцип взаимозаменяемости партнера. Каждый нападающий может подстраховать другого форварда.

Летом Анвар Гатиятулин не раз подчеркивал, что планирует сделать из «Ак Барса» самую дисциплинированную команду лиги. Есть ли в команде какие-то штрафы, санкции за ненужные удаления?

Денежных штрафов нет. Но тренерский штаб нам всегда говорит, что не нужно зарабатывать глупых удалений в средней, чужой зоне. Если ты удалился в своей зоне, помешав своим оправданным нарушением забить гол или предотвратить очень опасный момент, то в таком случае тренеры относятся с пониманием.

Хоккей Зинэтулы Билялетдинова в прошлом сезоне часто критиковали за невзрачность, чрезмерную заточенность на оборону Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В детстве блокировать шайбы полегче на психологическом уровне»

К слову, «Ак Барс» в этом сезоне одна из лучших команд по игре в меньшинстве. Ты стабильно действуешь в формате 4 на 5. С чем ты связываешь столь удачное выступление команды в обороне в неравных составах?

На тренировках мы много отрабатываем игру в неравных составах. Это формат и 5 на 4, и 4 на 5. С приходом Александра Петровича Макрицкого (тренер по защитникам в «Ак Барсе») у нас поменялась игра в меньшинстве. Мы добавили больше агрессии в обороне. Раньше мы играли в защите позиционно, ромбом, стараясь практически не выдергиваться на нападающих. Сейчас в этом плане мы действуем более активно, играем в давление. Если шайба в нейтральной зоне, то трое наших игроков выдвигаются туда сразу, перекрывая возможности для передач, быстрого входа в зону. Четвертый игрок в это время страхует. В своей зоне по возможности стараемся загнать соперника в сложную ситуацию, оказываем постоянный прессинг.

Помимо частого выхода в меньшинстве ты еще и бросков много блокируешь в целом. Как на психологическом уровне себя подготовить к тому, что нужно ложиться под шайбу, принимать ее на себя?

В момент эпизода, когда уже видишь, что соперник замахивается клюшкой, ты думаешь только об одном – чтобы шайба не дошла до ворот. Принимаешь ее на себя на уровне рефлексов. Все происходит за считаные секунды, поэтому анализируешь ситуацию быстро. Вот ты ее не принял на себя, а она взяла и зашла в ворота. Получается, частично вина и на тебе лежит за этот гол. Когда играешь в меньшинстве, на твоих плечах лежит большая ответственность. Ты ее осознаешь и всеми силами пытаешься не допустить того, чтобы шайба дошла до ворот.

Умению блокировать правильно шайбы сейчас, наверное, обучают в школах с самого раннего возраста?

В детстве блокировать шайбы полегче на психологическом уровне. Тебя и маска защитит в случае чего, и сила бросков совсем другая. На взрослом уровне все-таки к блокированию бросков ты должен всегда подходить с умом. Нужно уметь правильно садиться, увеличивать площадь тела и так далее.

«Для болельщиков победа «Нефтяника» в Кубке Петрова была очень важна. Рад, что получилось у нас подарить им праздник» Фото: ak-bars.ru

«Широко отмечали победу с «Нефтяником»? Да, отгуляли хорошо!»

У болельщиков ты ассоциируешься в последние годы исключительно с форвардом четвертого звена. Пробегает ли у тебя иногда мысль, желание выйти из этого амплуа и проявить себя в качестве нападающего топ-6 или топ-9, к примеру?

На мой взгляд, вот эти определения – игрок первого звена или четвертого звена, – они условны. Все мы, хоккеисты, находимся в одной лодке. У нас нет первого, второго, третьего, четвертого звена – мы одна команда, которая решает общую задачу. Каждый игрок выходит на лед с понятной установкой и делает все, что от него зависит для победы.

В «Ак Барсе» твоя роль на льду намного скромнее, чем, к примеру, в «Нефтянике», с которым ты выиграл Кубок Петрова в этом году?

В «Нефтянике» меня Артем Вячеславович (Анисимов) наделил разными задачами. Ставил не только в меньшинстве, но и в большинстве. Я был ему очень благодарен за оказанное доверие и старался оправдать его по максимуму.

Как считаешь, победа «Нефтяника» была бы возможна в Кубке Петрова, если бы из «Ак Барса» вас с Семеном Тереховым и Максимом Быковым не отправили в Альметьевск?

Превозносить нас точно бы не стал. Все-таки «Нефтяник» первый раунд прошел очень уверенно, ребята со счетом 4:0 обыграли «Динамо» из Санкт-Петербурга. Мы когда приехали ко второму раунду в Альметьевск, поняли, как команда горит результатом. В «Нефтянике» было много знакомых ребят, плюс я хорошо знал тренерский штаб во главе с Артемом Вячеславовичем. В раздевалке царила позитивная атмосфера. В общем, все было необходимое для победы. Я за карьеру в ВХЛ никогда выше первого раунда с «Барсом» не поднимался. А тут сразу на второй раунд приехал, понимал всю ответственность, которая на мне лежит.

Победу широко с «Нефтяником» отмечали?

Да, отгуляли хорошо (улыбается)! Альметьевск – хоккейный город. Местные жители очень любят свою команду. Чувствуешь, как все пропитано там интересом к хоккею, особенно в дни матчей. Разговоры у людей только о хоккее идут, а атмосфера какая на стадионе! Для болельщиков победа «Нефтяника» в Кубке Петрова была очень важна. Рад, что получилось у нас подарить им праздник.

«Каждый игрок выходит на лед с понятной установкой и делает все, что от него зависит для победы» Фото: ak-bars.ru

«Лукоянов столько лет в хоккее, у него надо учиться и учиться»

В этом году четвертое звено «Ак Барса» лишилось Артема Лукоянова. Насколько вам с Никитой Дыняком не хватает такого опытного партнера в тройке?

Да, опыт у Артема в КХЛ огромный. Столько лет в хоккее, у него надо учиться и учиться. Конечно, нам его не хватает. Он всегда подсказывал нам с Дыней, как играть лучше. В какой ситуации что надо делать. Действительно, был очень сильный партнер, самоотверженно всегда играл на льду. На него можно было положиться в любых сложных обстоятельствах. Мы чувствовали поддержку в его лице.

Тренеры «Ак Барса» даже рассказывали, что он мог прям на льду расставлять игроков и все тонкости хоккея лично объяснять.

Да, в роли уже такого играющего тренера был в «Ак Барсе» в последние годы. Он, наверное, почти все, что можно, уже повидал в КХЛ, поэтому со своим богатым опытом постоянно подсказывал что-то. Я ведь, например, только захожу еще в лигу. У Никиты опыта, конечно побольше, но и он еще молод. А Артем на фоне нас был ветераном.

Можно сказать, что в последние сезоны вы с Никитой Дыняком сильно выросли как хоккеисты?

Да, разумеется, сейчас у нас опыта побольше стало, чем пару лет назад. Могу сказать, что чувствую в КХЛ себя намного увереннее, понимаю лучше, что к чему.

«Действительно, Лукоянов был очень сильный партнер, самоотверженно всегда играл на льду» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Игроки вроде Лукоянова на вес золота»

Есть ли какой-то самый ценный совет, который ты получал от Артема Лукоянова?

Цепляйся за то, что дают. Это был для меня самый ценный совет. Я когда заходил в КХЛ, разумеется, не рассчитывал, что мне дадут в «Ак Барсе» первое звено, большинство. Зато в команде нужны были люди для игры в меньшинстве, в концовке в формате 5 на 6. Туда я как бы и устроился. По итогу получилось проявить себя хорошо. В прошлом сезоне мы отлично с Никитой и Артемом действовали в меньшинстве. В этом году у нас с этим тоже полный порядок. Я вижу, как тренерский штаб «Ак Барса» нам доверяет, и мы должны постоянно оправдывать это доверие.

Тебя удивляет, что сейчас Артем Лукоянов сидит, по сути, без работы?

Такой большой игрок, как он, не должен сидеть без работы. Я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, у него получится в ближайшее время найти клуб. Игроки вроде Лукоянова на вес золота.

Отразилось ли отсутствие Артема Лукоянова на твоей статистике в этом сезоне?

Отчасти да. Все-таки в прошлом сезоне у нас в тройке была хорошая химия, позволявшая набирать достаточно очков для нашего звена. Если что-то не получалось, мы обсуждали разные моменты и нюансы. В этом году тоже стараемся много разговаривать, чтобы быть лучше от игры к игре.

«Казань – мой дом. Я с самого раннего детства здесь. Играть за «Ак Барс» – одно удовольствие» Фото: ak-bars.ru

«Мне, конечно, хотелось бы построить в «Ак Барсе» долгую карьеру»

По ходу нынешнего сезона к вам в звено с Никитой Дыняком часто ставят 18-летнего Радэля Замалтдинова. Что можешь сказать о нем как о хоккеисте?

Радэль – отличный хоккеист, классный парень, боевой. Всегда в тело бьется, никогда не уходит от борьбы, не боится. Очень позитивный человек, стараемся с Дыней всегда его поддерживать.

Дим, у тебя действующий контракт с «Ак Барсом» до 2026 года. Есть ли желание построить долгую карьеру именно в Казани?

Да, безусловно. Казань – мой дом. Я с самого раннего детства здесь, с 8-9 лет. Моя семья живет здесь уже давно, обзавелся многими друзьями. Казань – очень красивый хоккейный город. Играть за «Ак Барс» – одно удовольствие. Поэтому мне, конечно, хотелось бы построить в Казани долгую карьеру.