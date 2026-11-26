«Ак Барс» взял второй матч подряд, перестреляв в Хабаровске «Амур» (5:3). И даже реализовал 3 большинства из 3 против лучшей в меньшинстве команды лиги. Но за уверенным счетом прячется тревожный третий период, нестабильная оборона и зависимость от одного звена. Что на самом деле стоит за этой победой? Разбираемся - в материале «ТИ-Спорта».





Дмитрий Кателевский и Максим Быков

Фото: ak-bars.ru

Пять шайб, три большинства и нервная концовка

Казанцы начали активно и уже в середине первого периода открыли счет: Дмитрий Кателевский с пятака замкнул передачу Никиты Дыняка, для которого это уже третья игра подряд с набранными очками. Спустя несколько минут то же звено организовало второй гол — отличился Максим Быков. После игры он объяснил, как сформировалась «химия» в его звене.

«Стараемся делать то, что нам говорят тренеры. Общаемся между собой», — сказал форвард.

Во втором периоде хозяева забросили благодаря броску Кирилла Уракова с пятачка, но «Ак Барс» ответил шайбой Ильи Сафонова — тоже с любимой позиции на пятачке — и реализовал первое большинство за последние пять игр. В концовке периода казанцы использовали еще одно численное преимущество: Семен Терехов, лучший снайпер команды, забросил девятую шайбу в сезоне после передачи Григория Денисенко. Тот сделал поперечный пас, и большая заслуга в этой шайбе именно его. Терехов отлично замкнул — у Денисенко две голевые передачи в этом матче.

Четыре гола из пяти в матче с «Амуром» забили воспитанники «Ак Барса». Илья Сафонов после игры прокомментировал этот момент.

Максим Быков Фото: ak-bars.ru

«Классно, что в непростое для команды время на первые роли выходят молодые ребята. Дима Кателевский, Бык [Максим Быков – Прим.Ред], Терех [Семен Терехов – Прим.Ред ] — молодчики. Выходят и доказывают свою состоятельность», — передает слова Сафонова пресс-служба клуба.

В заключительном отрезке команды обменялись голами в большинстве: у «Амура» забил Вячеслав Войнов, у «Ак Барса» Митчелл Миллер прервал трехматчевую безголевую серию. У Миллера в этом сезоне 11 (5+6) очков. За десять секунд до сирены Олег Ли отыграл еще одну шайбу — итоговые 5:3. Билялов отразил 35 бросков.

Тройка Кателевского стала единственным готовым звеном

Пока команда ищет свою игру, пробует разные стили и тасует сочетания, одно звено у Анвара Гатиятулина уже сложилось — Дыняк, Кателевский и Быков. В последних матчах эта тройка выходит первой не только в заявке, но и по результату: пять шайб «Ак Барса» в крайних играх — на ее счету.

Особенно показательна история Дыняка. До хет-трика во Владивостоке форвард 23 матча подряд уходил со льда без голов — и сам говорил, что эта серия его тревожит. Но работу он не бросал: выходил в меньшинстве, как обычно отличался в силовой борьбе и делал то, что от него требовалось. Гатиятулин после игры с «Амуром» отметил:

«Никита давно наработал на гол. Их звено совершает много полезных действий и в зоне атаки, и в зоне обороны, даёт нам энергию. Можно только порадоваться за Никиту и командную победу», – прокомментировал тогда он.

Контекст важен: «Амур» подходил к матчу на четвертом месте Востока, набрав 9 из 10 очков в выездной серии и обыграв лидера Запада ЦСКА (2:1). У хабаровчан на одно очко больше, чем у «Ак Барса», но при этом на четыре сыгранных матча меньше (29 против 33). Вратарь Александр Трушков в 12 матчах сезона оформил пять сухарей, а «Амур» традиционно силен в меньшинстве. Тем ценнее, что казанцы, которые в лиге лишь 21-е по реализации большинства, в этой игре использовали все три попытки.

Большинство проснулось, но третий период снова поплыл

Главный парадокс матча — статистика бросков. После двух периодов казанцы перебросали хозяев 29:19 и реализовали большинство на 100%. Но в третьем периоде картина перевернулась: к его середине по броскам в створ хабаровчане вели 13:2. «Ак Барс» снова продемонстрировал старую болезнь — активное начало и неспособность удержать преимущество.

Гатиятулин после игры был сдержан: «Есть моменты, на которые мы делаем акцент. Ребята вышли с настроем, хотим побеждать. То, что получается, усиливаем».

Про третий период тренер заметил: «Непростой выезд у нас, и в Омске мы рассчитывали на другой результат». Игру в Омске казанцы проиграли 3:1.

Победа важна с турнирной точки зрения — 33 очка и шестое место на Востоке, возвращение в зону плей-офф. Но надо понимать, что по потерянным очкам казанцы 9-10-е на Востоке. Да и системные проблемы никуда не делись: зависимость от одной тройки, провалы в концовках, нестабильность в обороне. Из 10 последних встреч с «Амуром» в Хабаровске «Ак Барс» выиграл 9 — традиция пока работает, но держится она на характере, а не на структуре игры.

Впереди — возвращение домой. До перерыва на Кубок Первого канала осталось две игры, и главная проверка для Гатиятулина — «зеленое дерби» с «Салаватом Юлаевым» 1 декабря в 19:00. После команда должна получить усиление: Артем Галимов вернется в декабре, Евгений Дадонов должен приехать к середине этого же месяца, а Александр Хмелевский, по его словам в «Ак Барс Шоу», рассчитывает вернуться к домашней серии. Вопрос в том, хватит ли этого, чтобы «Ак Барсу» не пришлось спасать сезон.