news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 марта 2026 14:42

Категории детей-сирот на получение жилья расширили в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане расширят перечень лиц среди детей-сирот, имеющих преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Суть изменений заключается в том, что преимущественное право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда предоставляется лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Он напомнил, что ранее такое право было предоставлено только детям-сиротам, принимавшим участие в специальной военной операции.

Законопроект направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

#дети-сироты #жилье сиротам
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров