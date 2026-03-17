Категории детей-сирот на получение жилья расширили в Татарстане

В Татарстане расширят перечень лиц среди детей-сирот, имеющих преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Суть изменений заключается в том, что преимущественное право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда предоставляется лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Он напомнил, что ранее такое право было предоставлено только детям-сиротам, принимавшим участие в специальной военной операции.

Законопроект направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным.