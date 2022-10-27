Катастрофа на льду и разруха в коллективе: почему «Ак Барсу» пора уволить Олега Знарка

Очередное безвольное поражение против «Салавата Юлаева» в Уфе стало точкой кипения для болельщиков казанского «Ак Барса». Прямо сейчас самый титулованный клуб КХЛ проводит худший сезон в своей истории, а проблемы у Знарка возникают не только на льду, но и за его пределами. Почему тренер должен быть отправлен в отставку – в материале «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» проиграл девять матчей в последних десяти играх. И это еще не все. Казанцы 12 матчей не побеждали в основное время Фото: ak-bars.ru

У Знарка все хорошо, об отставке он не думает

«Думаю ли об отставке? Да вроде нет», – заявил Олег Знарок после безвольного поражения (1:4) в Уфе от принципиального соперника – «Салавата Юлаева».

Эти слова тренер сопроводил циничной усмешкой, хотя, казалось бы, тут впору было заплакать. Пока же горечь испытывают, пожалуй, все неравнодушные к казанскому хоккею люди. Вчера «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, причем в абсолютно безвольной манере.

Кто-то скажет, что этого мало для отставки тренера? Тогда добавим, что «Ак Барс» проиграл девять матчей в последних десяти играх. И это еще не все. Казанцы 12 матчей не побеждали в основное время.

Позади треть чемпионата, такую дистанцию уже тяжело назвать «стартом» сезона. «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции и уступает всем конкурентам за место в плей-офф по игре. Самый титулованный клуб в истории КХЛ впервые в истории российского хоккея рискует не попасть в плей-офф – со времен внедрения этой кубковой системы в отечественных чемпионатах.

«Ак Барс» мог уволить тренера еще 19 октября, но сейчас оперативное увольнение практически невозможно

Как мы уже сообщали, «Ак Барс» мог уволить Олега Знарка 19 октября по итогам казанского матча с магнитогорским «Металлургом». На матче не случайно был президент клуба Наиль Маганов, но «барсам» ту игру каким-то чудом (иначе не скажешь) удалось выиграть.

Оперативное увольнение Знарка из «Ак Барса» маловероятно Фото: ak-bars.ru

Однако новая серия из трех поражений подряд показала, что надеяться на воскрешение «Ак Барса» при Олеге Знарке не стоит. Накануне некоторые СМИ объявили, что специалиста уже завтра могут отправить в отставку по возвращении команды в Казань.

Такое решение давно назрело, и в менеджменте клуба вполне могут склоняться к такому исходу. Однако в «Ак Барсе» такие дела быстро не делаются, у генменеджера Марата Валиуллина не хватает полномочий, а Наиль Маганов слишком занятой человек, чтобы срываться на базу клуба экспромтом. Оперативное увольнение Знарка возможно лишь в случае серьезной инициативы со стороны высшего руководства Татарстана. В противном случае Знарок до матча с «Нефтехимиком» точно не уйдет.

Проблемы «Ак Барса» не только на льду, но и внутри команды

Тем временем любая задержка в вопросе с увольнением специалиста лишь ухудшает ситуацию, в которой прибывает сейчас «Ак Барс». Результаты на льду – далеко не единственная проблема в клубе при Олеге Знарке. У «Ак Барса», особенно в атаке, довольно раздутый состав опытных и мастеровитых хоккеистов. Места на всех в первых двух звеньях не хватает, и в команде многие игроки недовольны своей текущей ролью.

Результаты на льду далеко не единственная проблема в клубе при Олеге Знарке Фото: ak-bars.ru

При победах команды конфликты еще можно было бы сгладить, а при ужасной форме «барсов» обстановка в раздевалке лишь обостряется. У Знарка со всем его опытом не получается наладить атмосферу в команде.

Разруха в коллективе проявляется и на льду. В равнодушии хоккеистов по ходу матчей, в проблемах с дисциплиной, которые выливаются в ненужные удаления. Наконец, игра «Ак Барса» очень далека от комбинационного хоккея, что само по себе странно, учитывая богатый состав клуба на звезд КХЛ и даже бывших звезд НХЛ (Войнов и Радулов). Наконец, поражает цинизм Олега Знарка в оценках игры своей команды.

«По движению лучше стали вроде бы», – заявил после вчерашней игры тренер.

До этого он говорил, про обыгранный «вчистую» «Салават Юлаев» после прошлого поражения в «Зеленом дерби» в Казани. Отмечал характер своей команды и мифические сдвиги в лучшую сторону в игре клуба. Такой опытные специалист, как Олег Знарок, вряд ли может сам верить в эти слова. А если не верит, значит, считает дилетантами не только журналистов и болельщиков, но и руководство «Ак Барса»?

За провальную игру в «Ак Барсе» не извиняется один человек – Олег Знарок

«Я извиняюсь перед болельщиками за сегодняшний матч, так играть нельзя. Самый принципиальный матч для «Ак Барса», и так обосраться. Только извинения, мы постараемся исправить ситуацию, и я уверен, что мы ее исправим. Понятно, что болельщики и так нас уже давно терпят, но хотелось бы попросить еще чуть-чуть терпения, тут больше нечего сказать», – говорил накануне форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев.

Шипачев извиняется, Знарок улыбается Фото: ak-bars.ru

По итогам поражений в других матчах перед болельщиками публично извинялись Станислав Галиев, Кристиан Хенкель и другие хоккеисты. Лишь один человек не извиняется за игру команды. Это Олег Знарок. Хотя у него такая возможность была после каждой игры – на послематчевых пресс-конференциях.

И это при том, что сам Олег Знарок на данный момент объективно (подчеркнем это) является главным разочарованием клуба среди всех главных тренеров за всю историю клуба не только в КХЛ, но и с момента основания российских чемпионатов. В соцсетях подавляющее число болельщиков требуют отставки специалиста.

В то же время руководство «Ак Барса» никогда в истории КХЛ не увольняло тренеров по ходу сезона. Это уже стало неким предметом гордости для Казани. Только вот большую часть этого времени командой руководил Зинэтула Билялетдинов, а Дмитрий Квартальнов никогда не загонял «барсов» в столь глубокий кризис, как это удалось Знарку. Всё когда-то случается впервые, и руководству «Ак Барса» не стоит цепляться за историю в ущерб перспективам гранда КХЛ из Казани.

Фото на анонсе: ak-bars.ru