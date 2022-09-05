Катар упростил правила въезда для туристов — теперь сертификат о вакцинации не нужен

Власти Катара в преддверии мирового чемпионата по футболу отменили для иностранных туристов сертификаты о вакцинации против Covid-19. Об этом сообщается на сайте АТОР.

«В страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того вакцинированы они или нет», — говорится в сообщении.

Туристам, в том числе детям, нужно будет пройти тестирование на Covid-19 за 48 часов или же предоставить антиген-тест, сделанный не позднее 24 часов до вылета. Документы должны быть на английском языке.

Кроме того, чтобы получить разрешение на въезд, за три дня до прибытия надо зарегистрироваться на портале www.ehteraz.gov.qa. По прибытии в аэропорт Дохи путешественникам нужно будет активировать мобильное приложение EHTERAZ — для доступа в общественные места.